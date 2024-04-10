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10 Nisan 2024 01:00 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 00:45

Kahramanmaraş Göksun'da namaz saati 06.36, Pazarcık'ta 06.33'te olacak

İslam dünyasının en mühim aylarından biri olan Ramazan ayı sona erdi. Bayram ise 3 gün boyunca sürecek. Vatandaşlar ise Göksun ve Pazarcık'ta namaz saatlerini araştırıyor.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Kahramanmaraş Göksun&#039;da namaz saati 06.36, Pazarcık&#039;ta 06.33&#039;te olacak

Mübarek aylardan biri olan Ramazan ayının sona ermesiyle beraber bayram namaz vakitleri de araştırıldı. Kahramanmaraş'ın ilçelerinden biri olan Türkoğlu'nda ezan 06.35'te okunacak.

Pazarcık'ta 06.33'te okunurken, Göksun'da 06.36'da ezan okunacak.

Bayram namazı cemaatle kılınır ve 2 rekattır.

Bayramın birinci gününde kılınır ve erkeklere vaciptir. Hutbe sünnettir ve namazdan sonra okunur.

Şöyle kılınır:

İlk olarak “Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama” diye niyet ederek, namaza durulur. Sonra “Sübhaneke” okunur.

Kahramanmaraş Göksun'da namaz saati 06.36, Pazarcık'ta 06.33'te olacak - 1. Resim

ArdındanSübhanekeden sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birinci ve ikincisinde iki yana bırakılır. Üçüncüsünde, göbek altına bağlanır. İmam önce Fatiha, sonra bir sure okur ve beraberce rükuya eğilinir.

2. rekatta, imam önce Fatiha ve bir sure okur. Ardından iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. Dördüncü tekbirde elleri kulaklara kaldırmayıp, rükuya eğilinir.

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Kaynak: TGRT Haber
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