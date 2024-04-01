Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem SON DAKİKA

01 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:02

Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde saat 20:45'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre yaşanan depremin derinliği ise 2.8 kilometre olarak ölçüldü. Detaylar haberimizde!

DEPREM BİLGİLERİ

Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde meydana gelen depremin detayları şu şekildedir:

Tarih: 01.04.2024

Saat: 20:45:03 (TSİ)

Büyüklük: 3.4

Derinlik: 2.8 km