01 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 21:02
Kahramanmaraş'ta 3.4 büyüklüğünde deprem SON DAKİKA
Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde meydana gelen 3.4 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki vatandaşları endişelendirdi. İşte detaylar...
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde saat 20:45'te 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kandilli Rasathanesi'nin verilerine göre yaşanan depremin derinliği ise 2.8 kilometre olarak ölçüldü. Detaylar haberimizde!
DEPREM BİLGİLERİ
Kahramanmaraş'ın Kaynar ilçesinde meydana gelen depremin detayları şu şekildedir:
Tarih: 01.04.2024
Saat: 20:45:03 (TSİ)
Büyüklük: 3.4
Derinlik: 2.8 km
Kaynak: TGRT Haber