05 Nisan 2024 11:02 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:08
Kahramanmaraş'ta 10.46'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi
5 Nisan günü 10.46'da Kahramanmaraş'ın ilçesinde sarsıntı meydana geldi. Sabah saatlerinde hissedilen depremin ardından kaç büyüklüğünde, nerede oldu gibi sorular araştırıldı.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Kandilli Rasathanesi ve AFAD son verileri sayesinde gün içerisinde olan tüm depremlerin detaylarına ulaşabiliyoruz. 5 Nisan günü hissedilen sarsıntının ardından veriler aratıldı.
Bugün, Göksun'da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. 10.46'da oldu ve derinliği 2.4 km olarak açıklandı.
Kaynak: TGRT Haber