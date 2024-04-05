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Ramazan Vuslat
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05 Nisan 2024 11:02 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 11:08

Kahramanmaraş'ta 10.46'da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi

5 Nisan günü 10.46'da Kahramanmaraş'ın ilçesinde sarsıntı meydana geldi. Sabah saatlerinde hissedilen depremin ardından kaç büyüklüğünde, nerede oldu gibi sorular araştırıldı.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Kahramanmaraş&#039;ta 10.46&#039;da 3.5 şiddetinde deprem meydana geldi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD son verileri sayesinde gün içerisinde olan tüm depremlerin detaylarına ulaşabiliyoruz. 5 Nisan günü hissedilen sarsıntının ardından veriler aratıldı.

Bugün, Göksun'da 3.5 büyüklüğünde sarsıntı meydana geldi. 10.46'da oldu ve derinliği 2.4 km olarak açıklandı.

Kahramanmaraş'ta 3.5 büyüklüğünde deprem oldu - 1. Resim

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Kaynak: TGRT Haber
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