Kalamar yemek haram mı? Diyanet'e göre kalamar yemek helal mi?

11 Ocak 2024 22:50 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 23:01

Deniz ürünleri satan restoranlarda sıkça tercih edilen kalamar, yumuşakçalar sınıfına ait bir deniz canlısı olarak bilinir. Balık olmadığı için, bazı insanlar kalamarın statüsü konusunda şüpheye düşebilir ve bu durum, kalamarın haram olup olmadığı gibi soruların zihinlerde oluşmasına neden olabilir. Lezzetini takdir etmelerine rağmen, tereddüt içinde olan bireyler genellikle internette kalamarın tüketimiyle ilgili dini hükümleri araştırıyorlar.

KALAMAR HELAL MİDİR?

Deniz ürünleri restoranlarında bulunulabilen kalamarın tadını sevenlerin merak ettiği önemli konu, kalamar haram mı?

Diyanet tarafından yapılan açıklamada, insan sağlığına bir zararı olmayan kalamar gibi deniz canlılarının tüketiminin haram olmadığı belirtildi.

KALAMAR YEMEK HELAL Mİ?

Kalamar yemeğiyle ilgili sorulara takılanlar, İslam'ın öğretileri çerçevesinde helal ve haram konularını araştırmaktadır. Kuran'da açıkça yasaklanan domuz gibi bazı yiyecekler dışında, genel olarak helal olan gıdaları yemekte bir sakınca bulunmamaktadır.

Diyanet İşleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Kuran'da ve hadis-i şeriflerde bütün canlı türleri tek tek isimleri ile bulunmadığından ötürü bu konuda farklı farklı görüşlerin ortaya çıktığını belirtiyor.

Hanefi alimler tarafından balık dışındaki deniz mahsulleri helal kabul edilmemekte ancak Maliki ve Hanbeli alimlere göre deniz hayvanları genel olarak helaldir. Timsah gibi yırtıcı hayvanlar helal değildir.

Şafii mezhebine göre ise; normal yaşam alanları su olduğu halde karada da yaşayabilen kurbağa, yengeç, kaplumbağa ve su yılanı gibi hayvanların yenmesi helal olarak kabul edilmiyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kalamar helal mi sorusuna ilişkin yanıtları ise şu şekilde: Belirtildiği üzere Kuran'da yenilmeyecek olan hayvanlar ile ilgili belli bir liste verilmemiş olup, domuz gibi ismi belirtilerek yasaklananların yanında diğer hayvanlar için ölçüler konulmakta yetinilmiştir. Bu bağlamda, deniz mahsullerinin üretimi ve tüketiminin helal olduğu söylenebilir.