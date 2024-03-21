21 Mart 2024 15:53 - Güncelleme : 21 Mart 2024 15:57

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kayseri mitingi sırasında emekliler için promosyon haberini verdi. Emeklilere kamu bankaları tarafından 8-12 bin TL arasında promosyon ödemesi yapılacak. Bu açıklamanın ardından insanlar kamu bankalarından yapılacak olan ödemelerin ne zaman ve nasıl yapılacağını merak etmeye başladı. Peki kamu bankaları emeklilere ne kadar promosyon verecek? Emekli promosyonu nasıl alınır?

KAMU BANKALARI EMEKLİLERE NE KADAR PROMOSYON VERECEK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bilgilere göre kamu bankaları tarafından en düşük 8 bin en yüksek 12 bin TL promosyon ödemesi yapılacak. Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan 'diğer bankaların da katılacağına inanıyorum' dedi.

EMEKLİ PROMOSYONU NASIL ALINIR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan promosyonu almak için emeklilerin 3 yıl içerisinde promosyon aldıysa kalanını iade etmesi gerekiyor. İade ettikten sonra yeni promosyon talep etmeleri gerekecek. Ayrıca kamu bankalarından promosyon almak isteyen emeklilerin maaşlarını taşıması ve 3 yıl boyunca o bankadan alacağını ibraz etmesi gerekiyor. Bu işlem internetten veya mobil bankacılık uygulamalarından yapılabiliyor.