Kapıda vizeyle Bodrum’dan Kalimnos Adaları’na tur rehberi! Kelemez Adalarında gezilecek yerler

05 Nisan 2024 15:39 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:48

Bir günde Midilli Adası’nda gezilecek yerler, tadabileceğiniz lezzetler! Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası’nda neler yapılır?

Bir günde Midilli Adası’nda gezilecek yerler, tadabileceğiniz lezzetler! Yunanistan’ın en büyük üçüncü adası olan Midilli Adası’nda neler yapılır?

Muğla’nın Bodrum ilçesinden yıl boyu Yunan Adaları’na düzenlenen feribot seferleriyle 70 dakika içinde Kalimnos Adası’na ulaşılmakta. Yunan Adalar’ı son günlerde oldukça araştırılmaktadır. Bu yazımızda sizler için Kalimnos Adası’nı anlattık. Peki Kalimnos Adası’nda ne yenir?

KALİMNOS ADASI HAKKINDA

Yılın her mevsimi gezmek için uygun olan Kalimnos bir diğer adıyla Kelemez Adası On İki Ada’nın dördüncü en büyük yerleşim yeri olmasıyla beraber en turistik adasıdır. Cebe uygun olması, sessiz ve mütevazi bir tatil isteyenlerin kesinlikle gitmesi gereken yer Kalimnos Adası’dır.

Kos ve Rodos’tan sonra en çok ziyaretçi ağırlayan Kalimnos’ta sünger avcılığı oldukça meşhurdur. Her kesime hitap eden bu adada “nereleri gezebilirim, neleri tatmalıyım?” derseniz öncelikle kekik balını tatmanızı tavsiye ederiz. Gezilecek yerlere gelecek olursak öncelikle zamanın yavaşladığı huzur dolu bu adada biraz yürüyüş yapmanızı öneririz.

KALİMNOS ADASI’NDA GEZİLECEK YERLER

POTHİA

Adanın merkezine ulaşmak istiyorsanız Pothia doğru yerdir. Ada nüfusunun büyük bir kısmı burada yaşamaktadır. Biraz alışveriş yapmak isterseniz çeşit çeşit dükkanların bulunduğu Kordonboyu’na gitmelisiniz. Sessizlik istiyorsanız Yunan mimarisi tarzında yapılmış 2 katlı binaların olduğu ara sokaklarda huzurla yürüyebilirsiniz.

MASSOURİ KÖYÜ

Adanın en batısında dağ yamacında bulunan Massouri Köyü, üçgen dağ olarak bilinen Telendos Adası’na bakan manzarasıyla turistlerin en sevdiği yerlerden biridir. Plaja inmek için biraz merdiven inmeniz gereken Massouri Köyü dağcıların çok seveceği tarzda.

PANORMAS KÖYÜ

Tamamını 1-2 saatte gezebileceğiniz bu küçük sevimli köyün Linaria Sahili gün batımını izlemek için en ideal yerdir. İnsanının sıcaklığıyla kendinizi evinizde hissedeceğiniz bu sıcak samimi köye mutlaka uğramalısınız.

EMBORIOS KÖYÜ

Balıkçı köylerini seviyorsanız Emborios tam size göre. Küçük köyü, samimi insanı ve deniz kenarındaki restoranlarıyla bayılacağınız bir yer.

VLİHADİA PLAJI

Ortadan ikiye ayrılan bir plaj düşünün; bir tarafı kumlu plaj diğer tarafı ise taşlı plaj. İkisinin de ucu turkuaz tertemiz denize geliyor. Sabah saatlerinde bu plaja giderseniz Kalimnos kahvaltısını denemenizi öneririz.

PALİONİSOS PLAJI

Plaja ulaşmak için virajlı ama enfes manzarasıyla sizi büyüleyen bir yoldan gitmeniz gerekmektedir. Fazla kişinin olmadığı sessiz, sakin bu plaj kafa dinlemek ve deniz keyfi yapmak için en ideal yer.

VATHİ PLAJI

Beton iskeleli yerde denize girmek istiyorsanız Vathi Plajı’nı öneririz. Temiz turkuaz denizinden asla çıkmak istemeyeceksiniz. Biraz heyecan arıyorsanız kayalıklardan denize atlamak için doğru yer Vathi Plajı.

PLATİ YALOS PLAJI

Gri volkanik kumun maviyle buluşmasını görmeniz için kesinlikle gitmeniz gereken yer Plati Yalos Plajı’dır. Manzaranın keyfini çıkarmaktan denize girmeyi unutabilirsiniz.

KALİMNOS ADASI’NIN NEYİ MEŞHUR?

Uzun yıllar boyunca sünger avcılığı ile ünlenmiş olan Kalimnos’ta hediyelik dükkanlarında satılan denizden çıkarılmış hakiki sünger bulabilirsiniz. Aynı zamanda kekik balı en meşhur yiyeceklerinden.

KALİMNOS ADASI KAÇ GÜNDE GEZİLİR?

Adanın tamamını gezmek için 2-3 gününüzü ayırmanız gerekmekte. Daha rahat gezebilmeniz için araç tercih etmelisiniz. Adada birçok yerde araç kiralama yerleri bulunuyor.

KALİMNOS ADASI VİZE İSTİYOR MU?

Türk turistler On Yunan Adası’nı kapıda vize ile bir haftalık izinle ziyaret edebiliyor. Kapıda vize ücreti 60 eurodur.

KALİMNOS’TA NE YENİR?

Et severlerin tercih edeceği souvlaki, keftedes; deniz ürünü severler için midye dolma, kalamar dolma gibi yunan lezzetlerini denemelisiniz.

KALİMNOS’TA KONAKLAMA ÜCRETLERİ

Kalimnos Adası’nda ortalama konaklama ücreti gecelik 1.922,00 TL den başlamaktadır.







