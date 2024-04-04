Kapıda vizeyle girebileceğiniz Kos Adası’nda bir gün! Kos Adası’nın gezilecek yerleri ve denenmesi gereken lezzetleri

04 Nisan 2024 11:33 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 11:37

Hipokrat ile ilişkilendirilen Hipokrat Ağacı ile meşhur olan Kos Adası'na kapı vizesiyle giriş sağlanılabiliyor. Yunan Adalarından Kos Adası hakkında araştırma yapılıyor. Adaya dair detaylı bilgiler yazımızın devamında yer almaktadır. Kos Adası’nda ne yenir, görülmeye değer yerleri nerelerdir?

KOS ADASI HAKKINDA

Antik Çağ’da deprem sonrası ayrılmış dağ zincirinin bir parçası olan Kos, turist ve kültür merkezidir. Kos’un ana ekonomik kaynağı turizmdir. Kapı vizesi, Yunanistan sınır kapısında 60 euro karşılığında adaya 7 günlük giriş hakkı sunuyor. Bodrum üzerinden yapılan feribot seferleriyle adaya kolayca ulaşabilirsiniz.

Beyaz binaları ile göz alıcı olan Kos’ta görmeniz gereken yerleri anlatalım.

HİPOKRAT AĞACI

‘’Kos neyi ile meşhur?’’ derlerse kesinlikle cevabımız Hipokrat Ağacı’dır.

Hipokrat’ı anımsatan bu yer turistlerin oldukça ilgisini çekiyor. Hipokrat Ağacı’nı ziyaret ettiğinizde hemen arkasında bulunan Neratzia Kalesi’ni de gezmelisiniz.

NERATZİA KALESİ

1400’lü yıllarda inşa edilmiş Şövalyeler Kalesi olarak da bilinen bu kalenin tamamlanması 100 yıl sürmüştür. Kaleyi gezerken kendinizi Antik dönemde gezinti yapıyor gibi hissedeceksiniz.

ELEFTHERİAS MEYDANI

Kos Adası’nın kalbi olan Eleftherias Meydanı, kendi içinde birçok tarihi mekanı barındırmaktadır. Aynı zamanda kendine özel mimarisiyle göz alıcı bir görünüme sahiptir.

ROMAN ODEON

2.yüzyıldan günümüze kadar gelmiş tiyatrolardan Roman Odeon, çok sayıda etkinlik ve festivalin kalbidir. İlk 9 sırası mermerden oluşan tiyatro 750 kişiyi ağırlayabilmektedir.

KOS ARKEOLOJİ MÜZESİ

Görülmesi gereken yerlerden biri olan Kos Arkeoloji Müzesi, adanın gizemli tarihindeki Helenistik ve Roma tarihine ışık tutuyor. Giriş katında sayısız heykelin sizi karşıladığı müzenin diğer katlarında seramik parçaları sergilenmektedir. Üstelik giriş ücreti 5 ile 10 euro arasında değişmektedir.

TİGAKİ PLAJI

Merkeze 15 dakika uzaklıkta olan plaj termal su kaynaklarıyla bilinir. Termal su plajı daha da ilgi çekici hale getirmektedir. Sakin bir plaj arayanların tercih etmesi gereken bu plaj temizliğiyle de tercih sebebidir.

KEFALOS – AG. STEFANOS PLAJI

Tarihi izleriyle bilinen plajda denizin tam ortasında bulunan kilise ile oldukça ilgi gören bu plajda kum ince taneli olmasına karşın denizin bazı yerlerinde taş bulunmaktadır.

THERMA PLAJI

Deniz’e girmek isteyenlerin ilk tercihi Therma Plajı’dır. Bu plaja belli bir noktaya kadar aracınızla gelebilirsiniz ancak sonrasında yürümeniz gerekmektedir. İsmini sıcak termal sularından dolayı almaktadır.

CASA ROMANA

2.yüzyılda Roma döneminden miras kalan bu yapı 1930 yılında keşfedilmiştir.

Villaya benzeyen bu yapıda 36 oda bulunmaktadır.

Sütunları, heykelleri ve freskleriyle ziyaretçilerinin gözünü kamaştıran bu yapı taban mozaikleriyle de kendine hayran bırakıyor.

KOS ADASI BİR GÜNDE YÜRÜYEREK GEZİLİR Mİ?

Aracınızla daha kolay gezebileceğiniz Kos Adası’nda araç kiralama noktaları bulunmaktadır. Kos Adası’nın tamamını gezmek için günübirlik turlara katılabilirsiniz. Adada tatmanız gereken lezzetleri sayacak olursak; karides, kalamar ve ıstakoz en meşhur yemekleridir.