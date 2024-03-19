Kapımdaki Casus filminin oyuncuları ve karakterleri

19 Mart 2024 16:11 - Güncelleme : 19 Mart 2024 16:12

Jackie Chan, Amber Valletta ve Madeline Carroll gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Kapımdaki Casus filmi bu akşam televizyon ekranlarında yer alacak. İzleyicilerin merak ettikleri arasında ise Kapımdaki Casus oyuncuları kim sorusu yer aldı. Jackie Chan'in başrolünde olduğu filmin detayları...

KAPIMDAKİ CASUS OYUNCULARI KİM?

Filmde yer alan isimler şöyle:

Jackie Chan, Amber Valletta, Madeline Carroll, Will Shadley, Alina Foley, Magnús Scheving, Billy Ray Cyrus ve George Lopez.

KAPIMDAKİ CASUS KONUSU

Bob Ho bir CIA gizli ajanıdır. 3 çocuğu olan Gillian ile tanışmasının ardından emekli olarak normal bir hayata adım atar. Gillian'ın çocukları Bob'u sevmemektedir. Gillian'ın babasının hastaneye kaldırılmasının ardından çocukları bırakarak hastaneye gitmektedir. Bob'a emanet edilen çocuklar Bob'ı sinirlendirir. Bob ise arkadaşı olan Colton'dan gizli casus eşyalarını getirmesini ister. Bunlar yaşanırken de Bob'ın eskiden hapse yolladığı Anton Poldark hapisten çıkar ve Bob'ın bilgisayarında yer alan gizli dosyayı araştırmaya başlar.

KAPIMDAKİ CASUS NEREDE ÇEKİLDİ?

Kapımdaki Casus filminin çekimleri Ekim 2008 yılında New Mexico'daki Rio Rancho'da çekilmiştir. Film 2010 yılında yayınlandı.