Kar yağacak mı? 2024 İstanbul'a kar ne zaman yağacak? 13 Ocak Cumartesi kar mı geliyor? Ne zaman yağacak, bugün saat kaçta?

13 Ocak 2024 06:00 - Güncelleme : 12 Ocak 2024 17:19

Meteoroloji ve AKOM'dan hava durumu uyarısı geldi. Sıcaklık düşecek. İstanbul'a kar mı geliyor? Birçok kesimde kar ve sağanak etkili olacak. Peki, kar ne zaman yağacak, bugün saat kaçta?

İSTANBUL’A KAR YAĞACAK MI?

mevsim normallerinin düşmesiyle birlikte yurttaşlar ''İstanbul'a ne zaman kar yağacak?'' sorusunu araşırmaya başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan beklenen açıklama geldi. İstanbul hava durumu ayrıntıları…

13 OCAK CUMARTESİ KAR MI GELİYOR?

İstanbul’da kar yağışı için uyarı yapıldı. Gün ve saat veren uzmanlar vatandaşları uyardı. MGM raporu ne anlatıyor?

İstanbul için buzlanma uyarısı geldi. Özellikle trafiğe çıkacak vatandaşlar için açıklama yapıldı. Türkiye soğuk havalara yenik düşecek.

İSTANBUL HAVA DURUMU SON DAKİKA

Meteoroloji hava durumu tahmin raporuna göre 13 Ocak Cumartesi İstanbul dahil birçok ilde kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Uzmanlar gizli buzlanma için uyarılarını yeniledi.