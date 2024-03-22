22 Mart 2024 14:51 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:16
Kara Ağaç Destanı Durdu karakterini kim oynuyor?
TRT 1'de yayınlanan Kara Ağaç Destanı dizisinin kadrosuna yeni katılacak olan Durdu karakterinin kimin tarafından canlandırılacağı merak konusu oldu. İddialara göre karakteri ünlü oyuncu Yeşim Gül canlandıracak. Peki Yeşim Gül kimdir? Yeşim Gül kaç yaşında, nereli, daha önce hangi dizi ve filmlerde oynadı?
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Televizyon ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Kara Ağaç Destanı dizisinin kadrosuna Durdu karakteri dahil olacak. Birçok kişi karakterin kimin tarafından canlandırılacağını merak ediyor. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre göre karakteri ünlü oyuncu Yeşim Gül canlandıracak. İşte Yeşim Gül'ün hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...
YEŞİM GÜL KİMDİR?
Yeşim Gül Akşar, 27 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatro, sinema ve dizilerde görev alan Yeşim Gül aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. Yeşim Gül günümüzde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.
YEŞİM GÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER?
Yeşim Gül'ün rol aldığı filmler şunlardır:
- Bizim Evin Halleri
- Gülpare
- Oyun Bitti
- Tatlı Bela Fadime
- Ayışığı
- Gökten 3 Elma Düştü
- Ömre Bedel
- Dila Hanım
- Alın Yazım
- Çırağan Baskını
- Aşk Yalanı Sever
- Yüzleşme
- Kaderimin Oyunu
Yeşim Gül'ün rol aldığı dizilerden bazıları ise şunlardır:
- Kaderimin Oyunu
- Arıza
- Masal Çiçeği
- Yüzleşme
- Dolunay
- Cesur Yürek
- Aşk Yalanı Sever
- Çırağan Baskını
- Alın Yazım
- Dila Hanım
- Sensiz Olmaz
- Ömre Bedel
- Ayışığı
- Tatlı Bela Fadime
- Oyun Bitti
- Rüyalarda Buluşuruz
- Gülpare
- Arka Sokaklar
- Ödünç Hayat
- Bizim Evin Halleri
Kaynak: TGRT Haber