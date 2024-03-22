Kara Ağaç Destanı Durdu karakterini kim oynuyor?

22 Mart 2024 14:51 - Güncelleme : 22 Mart 2024 15:16

Televizyon ekranlarının popüler dizilerinden biri olan Kara Ağaç Destanı dizisinin kadrosuna Durdu karakteri dahil olacak. Birçok kişi karakterin kimin tarafından canlandırılacağını merak ediyor. Birsen Altuntaş'ın iddiasına göre göre karakteri ünlü oyuncu Yeşim Gül canlandıracak. İşte Yeşim Gül'ün hayatı ve kariyeri hakkında detaylar...

YEŞİM GÜL KİMDİR?

Yeşim Gül Akşar, 27 Mayıs 1966 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Hacettepe Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümü'nü bitirdi. Tiyatro, sinema ve dizilerde görev alan Yeşim Gül aynı zamanda seslendirme sanatçılığı da yapmıştır. Yeşim Gül günümüzde İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda görev yapmaktadır.

YEŞİM GÜL'ÜN OYNADIĞI DİZİ VE FİLMLER?

Yeşim Gül'ün rol aldığı filmler şunlardır:

Bizim Evin Halleri

Gülpare

Oyun Bitti

Tatlı Bela Fadime

Ayışığı

Gökten 3 Elma Düştü

Ömre Bedel

Dila Hanım

Alın Yazım

Çırağan Baskını

Aşk Yalanı Sever

Yüzleşme

Kaderimin Oyunu

Yeşim Gül'ün rol aldığı dizilerden bazıları ise şunlardır: