Kargo şirketleri bayramda 10-11-12 Nisan çalışmaya ara verecek

03 Nisan 2024 23:36 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 23:40

Kargo hizmetlerini kullanacak olanlar için Ramazan Bayramı'nda kargoların çalışıp çalışmayacağı merak konusu. Geçmiş yıllarda olduğu gibi, bu bayramda da kargo şirketleri operasyonlarına ara vereceklerini duyurdular. İşte, bayramda kargo şirketlerinin çalışma durumu ve detaylar...

KARGOLAR BAYRAMDA AÇIK MI?

Kargo şirketleri, Ramazan Bayramı tatili boyunca operasyonlarına ara verecek. Resmi tatil 9 Nisan 13.00'te başlayacak ve 10-11-12 Nisan tarihlerine kadar devam edecek. Bu süreçte kargo alımları ve teslimatları yapılmayacak.

9 NİSAN KARGOLAR AÇIK MI?

Kargo firmaları, 8 Nisan'da tam gün, 9 Nisan'da ise yarım gün hizmet verecekler. Ancak bayramın başlamasıyla birlikte tüm kargo operasyonları durdurulacak ve tekrar 13 Nisan Cumartesi günü faaliyete geçilecek.