Kargolar bugün (8 Nisan) çalışıyor

08 Nisan 2024 10:45 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 10:48

Kargo şirketlerinin bugün hizmet verip vermediği araştırılırken vatandaşlar bugün açık mı, kapalı mı sorusuna cevap aradı. Paket bekleyenlerin gündeminde yer alan konu ile ilişkin...

Bayram tatili öncesinde 8 ve 9 Nisan tarihleri kamu çalışanları için izin olarak sayıldı. Bu nedenle resmi kurumlarda çalışanlar ve kamu çalışanları idari izinli sayılıyor.

PTT kargo bugün kapalı olurken diğer özel şirketler hizmet vermeye devam edecek. Şirketlerin çalışma saatleri farklılık göstermektedir. Hangi saatler aralığında dağıtım yapıldığını öğrenmek için müşteri hizmetlerini arayarak detaylara ulaşabilirsiniz.

Dağıtım şirketleri bayram boyunca hizmet vermeye ara verecek. 10,11,12 Nisan aralığında dağıtım yapılmayacak.

Bayram tatilinin sona ermesinin ardından 15 Nisan 2024 Pazartesi günü itibarıyla çalışmalara devam edilecek.

Bayramın ilk gününden itibaren sağlık ocakları da hizmete ara verecek. Aile hekimleri 8 Nisan Pazartesi günü açık olacak ve Salı günü yarım gün hizmet verecektir.