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Ramazan Vuslat
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20 Mart 2024 02:18 - Güncelleme : 20 Mart 2024 02:22

Kariyer Kapısı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kariyer Kapısı sonuçları ne zaman açıklanacak? Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi'nin gerçekleştirdiği ulusal staj programı başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Peki, ulusal staj programı sonuçları ne zaman? İşte detaylar...

Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
Kariyer Kapısı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Cumhurbaşkanlığı Kariyer Ofisi'nin gerçekleştirdiği ulusal staj programı başvuru sonuçları heyecanla bekleniyor. Öğrenciler, stajyer havuzunun işverenlere açılmasını bekliyorlar. Peki, Kariyer Kapısı sonuçları ne zaman açıklanacak? Detaylar haberimizde!

ULUSAL STAJ PROGRAMI BEKLENİYOR

Kariyer Kapısı üzerinden yapılan başvuruların ardından öğrenciler, staj öğrenimlerine başlamak için sonuçları bekliyorlar. Sonuçların ne zaman açıklanacağına dair resmi bir duyuru yapılmadı.

SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Belge kontrolü ve değerlendirme sürecinin tamamlanmasının ardından sonuçların ilan edilmesi bekleniyor. Ancak, tam tarih bilgisinin önümüzdeki hafta içinde netlik kazanması bekleniyor.

Kariyer Kapısı sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

ULUSAL STAJ PROGRAMINA KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye, KKTC ve yurt dışında üniversitelerde eğitimine devam eden öğrenciler, belirli şartları sağlayarak ulusal staj programına başvurabilirler. Bu şartlar arasında not ortalaması ve öğrencilik durumu gibi kriterler bulunuyor. Not ortalaması 4 üzerinden en az 2 olanlar başvurabiliyor. 

Kaynak: TGRT Haber
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