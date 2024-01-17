17 Ocak 2024 23:32 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 23:31
Karnelerin verileceği tarih belli oldu mu? Karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman sona erecek?
Karnelerin ne zaman verileceği, okullarda 1. dönemin bitmesine kısa bir zaman kala öğrenciler ve veliler tarafından araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimiyle beraber, okullarda 1. dönemin ne zaman biteceği açıklandı. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitecek? İşte detaylar...
Editör: Onurcan Şimşek / Kaynak: TGRT HABER
Okullarda 1. dönemin bitmesine günler kaldı. Milyonlarca öğrenci merakla beklediği yarıyıl tatiline 19 Ocak 2024 Cuma gününden itibaren girecek. Karnelerini alacak olan öğrenciler ise, okullarda karnelerin ne zaman verileceğini sorguluyor. Peki, karneler ne zaman, saat kaçta verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman sona erecek?
KARNELER NE ZAMAN SAAT KAÇTA VERİLECEK?
Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma günü sona erecek.
Karnelerin ise 19 Ocak Cuma günü sabah saatlerinde okullarda verileceği düşünülüyor.
İKİNCİ DÖNEM HANGİ TARİHTE BAŞLAYACAK?
İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma günü bitecek.
İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında olacak.