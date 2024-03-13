Kate Middleton nerede, ne oldu, olayı nedir?

13 Mart 2024 09:54 - Güncelleme : 13 Mart 2024 09:55

Yakın zamanda operasyon geçiren Galler Prensesi Kate Middleton bir süredir gündemin uzak kalmayı tercih etti. Kate Middleton, 2 ayı aşkın zamandır ortalarda görünmüyor. Bu durum komplo teorilerinin ortaya atılmasına sebep oldu. Kate Middleton'ın bir ameliyat geçirdi ve sağlık durumu hakkında daha fazla bilgi verilmedi. Peki, Kraliyet ailesinde neler oluyor? Kate Middleton'ın hastalığı ne? Kate Middleton'a ne oldu, nerede?

İngiltere Kraliyet Ailesi son zamanlarda yine gündemde. Ailenin iki üyesi halihazırda kanserle savaşıyor. Ocak ayında York Düşesi Sarah Ferguson, kendisine cilt kanseri teşhisi konduğunu duyurdu. Ferguson daha önce de meme kanserini yenmişti. Ardından Kral Charles, prostat büyümesi şikayetiyle bıçak altına yattı. Henüz bu olayın yankıları sürerken 5 Şubat günü Kral'ın kanser teşhisi aldığı açıklandı.

KATE MİDDLETON NEREDE, NE OLDU, OLAYI NEDİR?

Galler Prensesi Kate Middleton 16 Ocak'ta mide bölgesindeki rahatsızlıktan dolayı ameliyat oldu ve 2 hafta hastanede tedavi gördü. Prenses'in hastalığı gizlenirken kanser olduğu iddiası da yalanlandı. 17 Ocak günü Kensington Sarayı'ndan yapılan açıklamada Kate'in operasyondan sonra 10 ila 14 gün hastanede kalacağı, ardından iyileşme sürecine evde devam edeceği belirtildi. Açıklamada ayrıca Kate'in Kraliyet görevlerine Paskalya'dan önce (Mart sonu) dönmesinin olası olmadığı da ifade edildi.

The Post'un elde ettiği fotoğraflarda, 42 yaşındaki Galler Prensesi, Windsor Kalesi yakınlarında annesi Carole'nin aracını kullanırken ön koltukta oturuyor. Sosyal medyada birçok komplo teorisi ve çeşitli spekülasyonlar paylaşıldı.

Eski adıyla Twitter olarak bilinen sosyal medya platformu X'te Kate Middleton'un nerede olduğuna dair komplo teorileri yer aldı. Bazı kullanıcılar Prenses'in "kayıp" olduğunu veya kraliyet ailesinin onun kamusal hayattan uzak kalmasının gerçek nedenini sakladığını öne sürdü.