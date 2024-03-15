Kate Middleton öldü mü? Galler Prensesi nerede?

15 Mart 2024 16:22 - Güncelleme : 15 Mart 2024 16:27

Galler Prensesi Kate Middleton ocak ayında geçirdiği karın ameliyatından sonra ekranlarda karşımıza çıkmadı. Yaklaşık 2 aydır görünmeyen Kate Middleton hakkında öldü iddiaları sosyal medyada yer alırken Kate Middleton merak konusu oldu. Detaylar...

KATE MİDDLETON ÖLDÜ MÜ?

Galler Prensesi Kate Middleton, geçirdiği karın ameliyatından ardından uzun süredir görünmüyor. 2 aydır ekranlara gelmeyen Middleton hakkında iddialar sosyal medyada devam ediyor. Kraliyet ailesinin paylaştığı photoshoplu fotoğraf da gündemde yer aldı. Aileden henüz bir açıklama gelmedi.

Kate Middleton'ın, eşi tarafından aldatıldığı ve bu sebeple sağlık sorunlarını yaşadığı iddia edildi ve 14 gün boyunca hastanede kaldığı süre boyunca da ziyaretine kimsenin gitmediği de iddia edildi. Sosyal medyada paylaşın fotoğrafta greenbox tekniğinin kullanıldığı da iddia ediliyor.