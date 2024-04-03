Kayseri Pınarbaşı'nda seçim 2 Haziran'da yenilenecek

03 Nisan 2024 21:00 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 21:08

CHP adayı olan Deniz Yağan, 5 bin 082 oy almıştı. MHP adayı Menduh Uzunoğlu ise 4 bin 758 oy almıştı. Vatandaşlar ise tekrarlanacak olan oy verme işleminin ne zaman olacağını araştırmaya başladı.

İlçe Seçim kurulu, 6 evet oyu ve 1 ret oyu ile seçimin tekrarlanmasına karar verdi.

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, seçimin iptal edildiğini ve yeniden yapılacağını şöyle açıkladı:

"Yaptığımız itirazlar sonucunda İlçe Seçim Kurulu Pınarbaşı Belediye Seçimleri ve Meclis Üyesi seçimlerinin iptali ve yeniden yapılmasına 6 kabul oyu ve 1 red oyu ile karar vermiştir. Sayın Kılıçdaroğlu yanlış yönlendirmeler ile yine boşa düştünüz. Ben size genel başkanlık yapmış birisi olarak sizin üslubunuzla cevap vermeyeceğim. Ama şunu bilin ki beni de sizi de tüm Türkiye artık daha iyi tanıyor. Bugün benim doğum günüm, kutlu olsun. Sevdamız Pınarbaşı" dedi.