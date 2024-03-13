Kedi Eros davası bitti! Kediyi öldüren İbrahim Keloğlan tutuklanmadı, yurtdışına çıkış yasağı getirildi

13 Mart 2024 14:04 - Güncelleme : 13 Mart 2024 14:38

Başakşehir'de vahşice katledilen kedi Eros davası yeniden hakim karşısına çıktı. Peki, İbrahim Keloğlan tutuklandı mı? Dava sonuçlandı mı? Kedi Eros'un katili ceza aldı mı? Tüm merak edilenler haberimizde.

KEDİ EROS'UN KATİLİ CEZA ALDI MI?

İstanbul Başakşehir'de Eros isimli kediyi vahşice öldüren İbrahim Keloğlan'ın yargılandığı dava Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor. İbrahim Keloğlan'a verilen 1 yıl 3 ay hapis cezasının üst mahkemece bozulmasının ardından yeniden yargılama bugün başladı.

İBRAHİM KELOĞLAN TUTUKLANDI MI?

Eros isimli kediyi dakikalarca tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında Cumhuriyet Savcılığı'nın tutuklama istediği duyuruldu. Cumhuriyet Savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını ve hükümle birlikte tutuklanmasını talep etti. Mahkeme karar için ara verdi. Ardından, iki yıl altı ay hapis cezasına çarptırılan Keloğlan, tutuklanmadı, yurtdışına çıkış yasağı getirildi.

İstanbul Başakşehir'de bir sitede Eros isimli kediyi vahşice öldürdüğü için yargılanan İbrahim Keloğlan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkemenin iyi halden indirim uyguladığı Keloğlan, yurt dışına çıkış yasağı uygulanarak serbest bırakıldı.

Hayvanseverler ‘Katil İbrahim ve Eros için adalet’ sloganları attı. Duruşma için hayvanseverler adliyeye akın etti.