Kefir içmek haram mı? Kefirde alkol var mı? Diyanet fetvası ne diyor?

13 Ocak 2024 21:56 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 21:56

İslam dinine göre insanı sarhoş eden içecekler haramdır. Birey ve toplum için zararları bulunan alkollü içecekler, İslam dinince yasaklanmıştır. Hazret-i Muhammed’in (S.A.V) gönderildiği toplumda yaygın olan içki tüketimini yasaklamak için İslam dini, tedrici; yani aşamalı bir yasaklama yöntemi uygulamıştır. Böylece alkollü içecekler, haram kılınmıştır. İçki, arpa, şeker kamışı, üzüm gibi maddelerin belli şekilde mayalanması sonucunda elde edilir. Mayalanma sırasında sarhoş edici etkisi oluştuğundan, mayalanarak hazırlanan diğer besinler de insanları şüpheye düşürmektedir. Peki, mayalanarak yapılan kefiri içmek haram mı? Kefir içmenin hükmü nedir?

KEFİR İÇMEK HARAM MI? KEFİR İÇMENİN HÜKMÜ NEDİR?

Sarhoş edici etki oluşturacak kadar mayalanan maddeleri tüketmek, İslam dinine göre haramdır. Sarhoş edici içkilerin haram kılınmasına ilişkin açık ayetler bulunduğu gibi Hazret-i Muhammed (S.A.V) de şöyle buyurmuştur: "Her sarhoşluk veren şey hamrdır ve her hamr haramdır." (Müslim, Eşribe, 73-75; Buharî, Edeb, 80; Ahkâm, 21). İçkinin mayalanma sırasında sarhoş edici niteliğe bürünmesi ve haram kılınması dolayısıyla mayalanarak hazırlanan gıdalar Müslümanların kafasında acaba haram mı diye şüphe uyandırmaktadır. Besleyici olduğu ve içerisindeki probiyotikler sayesinde sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinen kefir mayalanarak hazırlanıyor. Peki, kefir sarhoş eder mi?

Hazret-i Muhammed (S.A.V) "Çoğu sarhoş edenin azı da haramdır" buyurmaktadır. (Ebû Dâvûd, “Eşribe”, 5; Tirmizî, “Eşribe”, 3). Bu nedenle çok içildiğinde sarhoş edenin, sarhoş etmeyecek kadar azı içildiğinde dahi haram olur. Ancak kefirin mayalanma biçimi içkiden farklı olduğundan sarhoş etmez. Diyanet, verdiği fetvasında kefir içmenin dinen bir sakıncası olmadığını belirtti. Üzümden, şeker kamışından veya arpadan üretilmiş içeceklerin, içki halini almadığı müddetçe içilmesi caizdir. Kefir de böyledir. Sarhoşluk verecek şekilde bekletilir ve köpüğünü atacak şekilde mayalandırılırsa içki halini alacağından içilmesi haram olur. Ancak sağlığa çok faydalı olan ve doktorların tüketilmesini tavsiye ettiği kefir, soğuk ortamda muhafaza edildiği ve haddinden fazla mayalanmasına fırsat verilmeden tüketildiği takdirde sarhoş edici etki oluşturmayacağından gönül rahatlığıyla tüketilebilir. Buna karşın sıcak ortamda durdukça mayalanması devam ettiğinden, alkol oranı artar. O yüzden buzdolabında durduğu sürece ve çabuk tüketildiği sürece içmekte bir sakınca yoktur.