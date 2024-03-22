Kemal Sunal müzesi nerede?

22 Mart 2024 20:22 - Güncelleme : 22 Mart 2024 20:25

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. Ünlü sanatçının sevenleri, açılışta müzeye büyük ilgi gösterdi.

KEMAL SUNAL MÜZESİ NEREDE?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından Kadıköy 60. Yıl Göztepe Parkı'nda Kemal Sunal Müzesi açıldı. Müze, sanatçının hayatını ve eserlerini ziyaretçilere sunuyor.

İMAMOĞLU'NUN KONUŞMASI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, açılışta yaptığı konuşmada, Kemal Sunal'ın eserlerini sergilemekten ve bu değerli sanatçının anısını yaşatmaktan gurur duyduklarını belirtti. Müzenin açılış sürecinde desteklerini esirgemeyenlere teşekkür etti.

Kemal Sunal'ın eşi Gül Sunal da konuştu. "Bu müzeyi biz hep düşündük, daha doğrusu Kemal düşündü. Bu eşyalar ne olacak dediğim zaman, belki bir gün bir müze olur diyordu." dedi.