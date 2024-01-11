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11 Ocak 2024 15:25 - Güncelleme : 11 Ocak 2024 15:26

Kilo vermek isteyenlere büyük tuzak! Mutfaktaki o detay iştah açıyor

Mutfak birbirinden lezzetli yemeklerin yapıldığı evin en önemli bölümlerinden biridir. Eğer kilo verme niyetindeyseniz ve mutfağa her girişinizde acıkıyorsanız bunun nedeni renkler olabilir. Bu konuda Psikolog Yelda Başaran, renklerin iştah üzerindeki etkisini açıkladı.

Editör: Derya Sarıtepeci / Kaynak: TGRT HABER
Kilo vermek isteyenlere büyük tuzak! Mutfaktaki o detay iştah açıyor
Mutfak, Diyet, Iştah Açıcı

Psikolog Yelda Başaran renklerin psikoloji üzerindeki etkilerini anlattı. Renklerin iştah açıcı özelliği olduğunu aktaran psikolog Başaran’a "Hangi renkler iştahımızı açıyor?" sorusuna "Mutfağınız kırmızı ya da kahverengiyse iştahınız açılır" şeklinde cevap verdi.

KIRMIZI VE KAHVERENGİ MUTFAKLARIN GİZLİ MESAJI!

Uzman isim, "Eğer ki mutfağınız kırmızı ya da kahverengiyse o iştah açılır. Fast food reklamlarına ve dükkanlarına baktığınızda ne görüyorsunuz? Kırmızı ve kahverengi. Çünkü adrenalin renkler daha çok iştahınızı açıyor ve yiyin gidin diyor. Ama iştahımızı kapatmamız için ne yapmamız gerekiyor? Pembe, mavi, yeşil, beyaz, lacivert gibi renkleri mutfağımızda kullanmamız gerekiyor" diyor.

Kilo vermek isteyenlere büyük tuzak! Mutfaktaki o detay iştah açıyor

Kilo vermek isteyenlere kritik önerilerde bulunan Yelda Başaran "Mutfakta kırmızı, turuncu ve kahverengiden uzak durulması gerekirken; yeşile, pembeye, mora, beyaza yakınlaşacaksınız ki iştahınız kapansın" diye konuştu.

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