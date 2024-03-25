Kim Milyoner Olmak İster yarışmacısı 5 milyon TL'lik final sorusunu bildi mi?

25 Mart 2024 11:45 - Güncelleme : 25 Mart 2024 11:48

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik heyecan! İşte Bakara Suresi sorusunun cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster’de 5 milyon TL’lik heyecan! İşte Bakara Suresi sorusunun cevabı...

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster programında yer alan Berk Göktaş'ın son soruyu bilip bilmediği araştırılıyor. İkinci kez son soru heyecanının yaşanmasının ardından yarışmacının 5 milyon TL'lik soruyu doğru cevaplayıp cevaplamadığı merak konusu oldu.

KİM MİLYONLER OLMAK İSTER YARIŞMACISI SON SORUYU BİLDİ Mİ?

ATV ekranlarının programlarından biri olan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü ikinci sınıf öğrencisi olan Berk Göktaş katıldı. Yarışmacı final sorusuna kadar ilerledi. Final sorusunda ise Bakara suresi soruldu. Göktaş doğru cevabı vererek 5 milyon TL'lik ödülün sahibi oldu.

FİNAL SORUSU NEYDİ?

5 milyon TL değerinde olan final sorusu şöyle:

"Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hazreti Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur?"

5 MİLYON TL'LİK SORUNUN CEVABI

Final sorusunun cevabı "Nohut" oldu. Göktaş, doğru cevabı vererek 5 milyon TL'nin sahibi oldu.