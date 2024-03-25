Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyonu kazanan yarışmacının eline ne kadar para geçecek?

25 Mart 2024 11:50 - Güncelleme : 25 Mart 2024 12:06

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katılan Berk Göktaş 5 milyon TL olan büyük ödülün sahibi oldu. Ödülü kazanmasının ardından birçok insan yarışmacının eline ne kadar para geçeceğini araştırmaya başladı. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'ün yaptığı açıklamaya göre Berk Göktaş'ın eline 4 milyon 7 bin 411 TL geçecek. Detaylar haberimizde...

5 MİLYON KAZANAN YARIŞMACININ ELİNE NE KADAR PARA GEÇECEK?

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının programında Berk Göktaş 5 milyonluk soruya doğru cevap vererek büyük ödülün sahibi oldu. Vergi Uzmanı olan Ozan Bingöl yarışmacının kazandığı 5 milyon TL'lik ödülün yüzde 20'lik İntikal Vergisi kesintisi ile 4 milyon 7 bin 411 TL olarak hesabına geçeceğini belirtti.

5 MİLYON TL'LİK SORU NE?

Büyük ödül sorusunda yarışmacıya "Bakara suresinde, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğlullarının, 'Biz bir çeşit yemeğe asla katlanmayız' diye isyan edip Hazreti Musa'dan 'Rabb'ine dua et de versin' diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?" sorusu soruldu. Şıklar ise sırasıyla "Mercimek, Soğan, Nohut ve Sarımsak" oldu. Yarışmacı doğru cevabı yani C şıkkı Nohut'u seçerek ödülü kazandı.