Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Aktüel>Kirli Sepeti bugün yerel seçim nedeniyle ekranlarda yer almayacak
31 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:43

Kirli Sepeti bugün yerel seçim nedeniyle ekranlarda yer almayacak

24 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmaya başlayan bugün Kirli Sepeti var mı? Bugün neden yeni bölümünün yayınlamadığı merak konusu olurken seyirciler yayın akışını kontrol etmeye başladı. NOW TV ekranlarının dizisi olan Kirli Sepeti, yerel seçim sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayacak.

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Kirli Sepeti bugün yerel seçim nedeniyle ekranlarda yer almayacak

Ayça Bingöl, Ceren Moray'ın başrolünde yer aldığı dizinin izleyicileri bu akşam yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. NOW TV ekranlarında yayınlanan dizi bugün yeni bölümünü ekranlara seçim sebebiyle ekranlara getirmeyecek.

KİRLİ SEPETİ NEDEN YOK? 

31 Mart günü Türkiye'de yerel seçim heyecanı yaşandı. Bu akşam seçim sonuçlarına özel yayınlanan seçim özel programları nedeniyle dizi yeni bölümünü yayınlamayacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Bu akşam NOW TV ekranlarında Seçim 2024 özel programı yayınlanacak.

OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yer alan isimler şöyle:

Ayça Bingöl, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Devrim Yakut, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Halil İbrahim Ceyhan, Cansu Tosun, Serhat Kılıç ve Deniz Sarıkaş.

Kirli Sepeti bugün yok mu? 31 Mart bu akşam neden yeni bölüm yayınlanmadı? - 1. Resim

NOW TV YAYIN AKIŞI 31 MART

08.30 | Çalar Saat Hafta Sonu

11.15 | Ekonomi Arası

11.20 | Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13.00 | Hudutsuz Sevda

15.15 | Gaddar

17.30 | Gülbin Tosun ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

19.15 | NOW Seçim 2024

Kaynak: TGRT Haber
YEREL SEÇİM SONUÇLARI BU AKŞAM BURADA

İllere Göre Seçim Sonuçları

İstanbul Seçim Sonucu

Büyükşehir Belediyeleri Parti Dağılımı

İl Belediyeleri Parti Dağılımı

UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...