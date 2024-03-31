31 Mart 2024 18:45 - Güncelleme : 31 Mart 2024 18:43
Kirli Sepeti bugün yerel seçim nedeniyle ekranlarda yer almayacak
24 Eylül 2023 tarihinde yayınlanmaya başlayan bugün Kirli Sepeti var mı? Bugün neden yeni bölümünün yayınlamadığı merak konusu olurken seyirciler yayın akışını kontrol etmeye başladı. NOW TV ekranlarının dizisi olan Kirli Sepeti, yerel seçim sebebiyle yeni bölümünü yayınlamayacak.
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
Ayça Bingöl, Ceren Moray'ın başrolünde yer aldığı dizinin izleyicileri bu akşam yeni bölüm yayınlanıp yayınlanmadığını araştırmaya başladı. NOW TV ekranlarında yayınlanan dizi bugün yeni bölümünü ekranlara seçim sebebiyle ekranlara getirmeyecek.
KİRLİ SEPETİ NEDEN YOK?
31 Mart günü Türkiye'de yerel seçim heyecanı yaşandı. Bu akşam seçim sonuçlarına özel yayınlanan seçim özel programları nedeniyle dizi yeni bölümünü yayınlamayacak. Dizinin yeni bölümünün önümüzdeki hafta yayınlanması bekleniyor. Bu akşam NOW TV ekranlarında Seçim 2024 özel programı yayınlanacak.
OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?
Yer alan isimler şöyle:
Ayça Bingöl, Serkay Tütüncü, Ceren Moray, Devrim Yakut, Melisa Döngel, Bestemsu Özdemir, Halil İbrahim Ceyhan, Cansu Tosun, Serhat Kılıç ve Deniz Sarıkaş.
NOW TV YAYIN AKIŞI 31 MART
Kaynak: TGRT Haber