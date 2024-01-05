Kış gelmişken sofranızdan bu balığı eksik etmeyin

05 Ocak 2024 13:44 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 13:44

Balığın saymakla bitmeyecek faydaları bulunmaktadır. En başta balık, kalp krizi ve felç riskini azaltır, beyin sağlığını korumada yardımcıdır, Depresyonun önlenmesinde, göz sağlığının korunmasında etkin rol oynar. Peki “Balık hangi aylarda yenmelidir? Ocak ayında hangi balık yenir?” İşte ayrıntılar…

OCAK AYINDA HANGİ BALIK YENİR?

Balık yaz ve kış tüketilebilir. Ancak bolluktan dolayı kış aylarında balık daha çok tercih edilir. İşte Ocak ayında yenebilecek balık türleri şu şekildedir;

Ocak: Bu ayın en lezzetli balıkları uskumru, lüfer, palamut ve istavrittir. Çinekop, tekir, kefal, kırlangıç ocak ayında en bol dönemini yaşayan balık türlerindendir.

Şubat: Kalkan mevsiminin başlangıcıdır. Tekir, gümüş, hamsi, izmarit, kalkan, mersin, torik, kefal, levrek şubat ayında yenebilir.

Mart: gümüş, izmarit, mezgit , kalkan, kaya balığı, mezgit, kefal, levrek, yayın balıkları mart ayının lezzetli ve bol bulunan balıklarındandır.