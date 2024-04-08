Kızıl Goncalar bayram tatili nedeniyle bu hafta yok
Now Tv ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi hakkında bugün var mı, yok mu sorusu aratılıyor. Özgü Namal ve Özcan Deniz'in başrollerinde yer aldığı dizinin yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağı araştırıldı.
18 Aralık 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmişti. İzleyicilerin yakından takip ettiği dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.
Ramazan bayramı tatili nedeniyle çoğu dizi yeni bölümünü yayınlamıyor. Kızıl Goncalar dizisi de bu hafta yeni bölümünü ekranlara getirmeyecek.
Now Tv 8 Nisan günü yayın akışında dizi yer almaması üzerine seyirciler neden olmadığını araştırmıştı. Yeni bölüm 15 Nisan'da ekranlara gelecek.
Dizi, normal zamanda Salı günleri saat 20.00'da ekranlarda yer alıyor.
Şükrü Necati Şahin'in senaristliğini yaptığı dizide yer alan isimler şöyle:
Özcan Deniz, Özgü Namal, Erkan Avcı, Hazal Türesa, Selen Öztürk, Mert Yazıcıoğlu, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Tuğrul Tülek, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Mert Turak ve Tuana Gizem Uzunlar.
Now Tv yayın akışında yer alan diziler ve programlar:
12.00 | Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri
12.45 | Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası
13.30 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)
16.30 | Prestij Meselesi
19.00 | Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber
20.00 | Kızıl Goncalar (tekrar)
23.45 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)