Kızıl Goncalar bayram tatili nedeniyle bu hafta yok

08 Nisan 2024 11:07 - Güncelleme : 08 Nisan 2024 11:33

18 Aralık 2023 tarihinde ilk bölümü ile ekranlara gelen dizinin bu hafta yayınlanıp yayınlanmayacağı merak edilmişti. İzleyicilerin yakından takip ettiği dizinin yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak.

Ramazan bayramı tatili nedeniyle çoğu dizi yeni bölümünü yayınlamıyor. Kızıl Goncalar dizisi de bu hafta yeni bölümünü ekranlara getirmeyecek.

Now Tv 8 Nisan günü yayın akışında dizi yer almaması üzerine seyirciler neden olmadığını araştırmıştı. Yeni bölüm 15 Nisan'da ekranlara gelecek.

Dizi, normal zamanda Salı günleri saat 20.00'da ekranlarda yer alıyor.

Şükrü Necati Şahin'in senaristliğini yaptığı dizide yer alan isimler şöyle:

Özcan Deniz, Özgü Namal, Erkan Avcı, Hazal Türesa, Selen Öztürk, Mert Yazıcıoğlu, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Tuğrul Tülek, Esma Yılmaz, Zehran Kelleci, Mert Turak ve Tuana Gizem Uzunlar.

Now Tv yayın akışında yer alan diziler ve programlar:

12.00 | Fatih Savaş ile Ramazan Sohbetleri

12.45 | Sahrap Soysal ile Ramazan Sofrası

13.30 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)

16.30 | Prestij Meselesi

19.00 | Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

20.00 | Kızıl Goncalar (tekrar)

23.45 | Korkma Ben Yanındayım (tekrar)