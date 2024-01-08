Kızıl Goncalar Beste kim, gerçek adı nedir? Hazal Türesan kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

08 Ocak 2024 13:55 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 13:58

Kızıl Goncalar Beste kim, gerçek adı nedir sorularının cevabı merak edilen başlıklardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Kızıl Goncalar oyuncularından olan Hazal Türesan’ın yapmış olduğu projeler arasında sonuncu olan ve izleyiciyi televizyon karşısında kilitleyen dizideki karakterine dair detaylar araştırılmaya devam ediyor. Etkileyici bir işin altına imza atan oyuncu Türesan hakkında bilmediklerinizi sizler için derledik. Hazal Türesan kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

KIZIL GONCALAR BESTE'NİN GERÇEK ADI NEDİR?

Beste Özdemir Alkanlı Levent’in eşi ve Mira’nın annesidir. Meryem ve ailesinin İstanbul’a gelmesiyle birlikte geçmişten getirdiği bütün sırları ortaya çıkacaktır ve böylece bütün hayatı değişecektir. Beste karakterini oynayan isim Hazal Türesan'dır.

HAZAL TÜRESAN KİMDİR?

Hazal Türesan, Kızıl Goncalar oyuncuları arasına dahil olarak oynadığı son projeyi hayata geçirmiştir. 20 Temmuz 1985’te Ankara’da doğmuştur. 2023 yılında 38 yaşına ayak basan güzel oyuncu Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. 168cm boyunda olan ve 51kg olan güzel ve yetenekli oyuncu daha önce Fazilet Hanım ve Kızları, Ufak Tefek Cinayetler, Yalancı, Baba gibi dizilerde rol almıştır.