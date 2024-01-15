Kızıl Goncalar Birgül kimdir, hangi dizilerde oynadı, gerçek adı nedir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli?

15 Ocak 2024 13:44 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 13:46

Kızıl Goncalar Birgül kimdir, gerçek adı nedir sorularının cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kızıl Goncalar oyuncularından olan Sitare Akbaş’ın dizileri ve filmleri de merak edilmekte. İşte, Kızıl Goncalar Birgül kimdir, gerçek adı nedir? Sitare Akbaş kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları...

KIZIL GONCALAR BİRGÜL KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Birgül Tezer, Naim’in kız kardeşidir. Aynı zamanda Meryem’in görümcesi ve Zeynep’in halasıdır. Kendine oldukça güvenen, ideallerinin peşinde koşan, yaşı genç bir kadındır. Tarikat çemberinden erken çıkmış olan Birgül, abisi Naim’le düşman olmuş ve Van’dan İstanbul’a gelerek öğretmenlik görevini icra eden, yengesi Meryem’i ve yeğeni Zeynep’i samimi bir şekilde seven biridir. Dizide aslında modern Müslüman kadını temsil etmektedir.

SİTARE AKBAŞ KİMDİR?

Sitare Akbaş 6 Ekim 1988’de İstanbul’da doğmuştur. 2023 yılında 35 yaşına ayak basan yetenekli ve güzel oyuncu İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk rol aldığı dizi olan Akasya Durağı'nda Zeyno Karakterini oynadı. Güzel oyuncu daha önce atmagül’ün Suçu Ne? (2011), Dila Hanım (2012), Emanet (2014), Urfalıyam Ezelden (2014), Analar ve Anneler (2015) dizilerinde rol alan Sitare Akbaş, İstanbul Sokakları, Kırmızı Oda, Ramo, Sen Çal Kapımı gibi dizilere ek olarak dört uzun metrajlı ve 2 kısa metrajlı filmde rol almıştır.