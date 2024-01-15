Kızıl Goncalar Cüneyd kimdir, hangi dizilerde oynadı, gerçek adı nedir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli?

15 Ocak 2024 20:05 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 13:57

Kızıl Goncalar Cüneyd kimdir, gerçek adı nedir sorularının cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kızıl Goncalar oyuncularından olan Mert Yazıcıoğlu'nun dizileri ve filmleri de merak edilmekte. İşte, Kızıl Goncalar Cüneyd kimdir, gerçek adı nedir? Mert Yazıcıoğlu kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları...

KIZIL GONCALAR CÜNEYD GÜNEŞ KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Pozitif bilimlerle bakıldığı zaman ciddi anlamda tedaviye muhtaç biri iken, tarikat dünyasından bakılınca cezbe ve hikmet sahibi olan bir velidir. Psikiyatr Levent, Zeynep ve Meryem’le tanışması onun hayatını derinden etkileyecektir. Cüneyd Güneş karakterini canlandıran isim ise Mert Yazıcıoğlu olarak karşımıza çıkmakta.

MERT YAZICIOĞLU KİMDİR?

10 Mayıs 1993'te İstanbul doğumlu olan Mert Yazıcıoğlu, son dönemlerde rol aldığı diziyle en çok merak edilen isimlerden biri olmakta. İlk, orta ve lise eğitimini İstanbul'da tamamladıktan sonra İstanbul Aydın Üniversitesi İşletme bölümüne kaydını yaptıran Yazıcıoğlu, eğitimi sırasında oyuncu olmaya karar verdi ve işletme bölümünü yarıda bırakarak oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Bir arkadaşının vasıtasıyla adım attığı sektördde, Dedemin İnsanları adlı filmde kısa bir sahnede göründü. Ardından Kayıp Şehir adlı dizide rol aldı ve bu dizide oynarken oyunculuk eğitimleri almaya başladı.

Adını, başrollerini Ece Uslu, Özcan Deniz, Ayça Ayşin Turan gibi isimlerin paylaştığı Karagül adlı dizide "Baran Şamverdi" karakterini canlandırarak duyurdu. Daha sonra Umuda Kelepçe Vurulmaz adlı dizide "Fırat" karakterini, Mehmed: Bir Cihan Fatihi dizisinde ise "Korkut" karakterini oynadı.

Sırasıyla İyi Oyun, Bir Litre Gözyaşı, Aşk 101'de rol aldı. Netflix ekranlarında yayımlanacak olan Berber Filminde başrol olarak yer alması beklenmekte.