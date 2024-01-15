Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? Kızıl Goncalar ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi hangi gün? Kızıl Goncalar yayından kaldırıldı mı?
Yayına girdiği andan itibaren büyük ses getiren Kızıl Goncalar bitti mi, yeni bölüm neden yok? Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? FOX TV Kızıl Goncalar neden yok? Dizinin yeni bölümü geçtiğimiz hafta yayınlanmadı. Peki, Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? İşte ayrıntılar...
15 Ocak Pazartesi TV yayın akışı izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ise geçtiğimiz hafta akışta yer almadı. Kızıl Goncalar bitti mi, yeni bölüm neden yok sorusu ise izleyiciler tarafından en sık sorgulananlar arasına girdi. Peki, Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? FOX TV Kızıl Goncalar neden yok?
KIZIL GONCALAR BİTTİ Mİ?
Kızıl Goncalar dizi yayınlandığı tarihten bu yana sadece 2 bölüm ile izleyiciyle buluşabildi. Ses getiren sahneleri ile RTÜK radarına takılan Kızıl Goncalar dizisi bitti mi? Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak?
KIZIL GONCALAR BU HAFTA VAR MI?
Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi bu hafta TV yayın akışında yer almadı. Ancak dizi son bulmadı. Sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın 3. bölümü 22 Ocak Pazartesi günü ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.
TV YAYIN AKIŞI 15 OCAK 2024
08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat
10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün
12.00 Kızıl Goncalar
13.30 En Hamarat Benim
16.30 Kızıl Goncalar
19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20.00 Zorunlu yayın
22.15 Yabani
01:45 Adım Farah