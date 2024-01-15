Kızıl Goncalar dizisi bu akşam var mı? Kızıl Goncalar ne zaman? Kızıl Goncalar dizisi hangi gün? Kızıl Goncalar yayından kaldırıldı mı?

15 Ocak 2024 14:59 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 14:58

15 Ocak Pazartesi TV yayın akışı izleyiciler tarafından sıklıkla sorgulanıyor. FOX TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar dizisi ise geçtiğimiz hafta akışta yer almadı. Kızıl Goncalar bitti mi, yeni bölüm neden yok sorusu ise izleyiciler tarafından en sık sorgulananlar arasına girdi. Peki, Kızıl Goncalar ne zaman başlıyor? FOX TV Kızıl Goncalar neden yok?

KIZIL GONCALAR BİTTİ Mİ?

Kızıl Goncalar dizi yayınlandığı tarihten bu yana sadece 2 bölüm ile izleyiciyle buluşabildi. Ses getiren sahneleri ile RTÜK radarına takılan Kızıl Goncalar dizisi bitti mi? Kızıl Goncalar ne zaman başlayacak?

KIZIL GONCALAR BU HAFTA VAR MI?

Başrollerini Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın paylaştığı Kızıl Goncalar dizisi bu hafta TV yayın akışında yer almadı. Ancak dizi son bulmadı. Sevilen dizi Kızıl Goncalar'ın 3. bölümü 22 Ocak Pazartesi günü ekranlarda izleyicisi ile buluşacak.

TV YAYIN AKIŞI 15 OCAK 2024

08.00 İlker Karagöz ile Çalar Saat

10.30 Çağla ile Yeni Bir Gün

12.00 Kızıl Goncalar

13.30 En Hamarat Benim

16.30 Kızıl Goncalar

19.00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20.00 Zorunlu yayın

22.15 Yabani

01:45 Adım Farah