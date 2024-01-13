13 Ocak 2024 13:29 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 13:47

Ekranlarda pazartesi günleri seyirci ile buluşan ve gündemde oldukça yer bulan Kızıl Goncalar dizisinde Sadi Hüdayi karakterini oynayan Erkan Avcı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çekiyor. Hal böyle olunca da bir çok insan Sadi Hüdayi’nin kim olduğu hakkında araştırma yapıyor. Kızıl Goncalar dizisi Sadi Hüdayi kimdir? Erkan Avcı kimdir, nereli, kaç yaşında? Erkan Avcı hangi filmlerde dizilerde oynadı? İşte cevabı…

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı 1982 yılında Diyarbakır’da dünyaya geldi. İlk ve ortaöğretimini Diyarbakır’da tamamlayan Avcı Mimar Sinan Üniversitesi mezunudur. 42 yaşındaki oyuncu, Zenne filmindeki başarılı performansıyla 2011 yılında 48'inci Uluslararası Altın Portakal Film Festivali'nde, En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı.

ERKAN AVCI HANGİ FİLM VE DİZİLERDE ROL ALDI?

Kariyeri boyunca bir çok film ve dizide yer alan oyuncu özellikle Sakarya Fırat dizisindeki Ethem Tekintaş, Karadayı dizisindeki Barut Necdet, Payitaht Abdülhamid dizisindeki Fehim Paşa, Çukur dizisindeki Çeto ve Kuruluş Osman dizisindeki Aya Nikola rolleriyle izleyenlerin beğenisini ve takdirini kazandı. Erkan Avcı’nın yer aldığı diğer film ve diziler şöyledir;

2023 - Kızıl Goncalar - Dizi

2022-2023 - Hayatımın Şansı - Dizi

2020-2022 - Kuruluş Osman - Dizi

2019-2020 - Şampiyon - Dizi

2018-2019 - Çukur - Dizi

2018 - Müslüm - Sinema

2018 - Payitaht Abdülhamid - Dizi

2016-2017 - Cesur ve Güzel - Dizi

2012-2015 - Karadayı - Dizi

2012 - Uzun Hikâye - Sinema

2009-2012 - Sakarya Fırat - Dizi

2011 - Zenne - Sinema

2011 - Gişe Memuru - Sinema

2011 - Can - Sinema

2009 - Acemi Müezzin - Dizi

2007-2008 - Kurtlar Vadisi Pusu - Dizi

2007 - Ayrılık - Dizi

2006 - Köprü - Dizi

ERKAN AVCI’IN ALDIĞI ÖDÜLLER

48.Altın Portakal Film Festivali - En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu