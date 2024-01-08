Kızıl Goncalar Hande kim, gerçek adı nedir? Duygu Sarışın kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

08 Ocak 2024 14:25 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:26

Kızıl Goncalar Hande kim, gerçek adı nedir sorularının cevabı merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Kızıl Goncalar oyuncularından olan Duygu Sarışın’nın yer aldığı projeler arasında sonuncu olan ve izleyiciyi televizyon karşısında kilitleyen dizideki karakteriyle harika işlerin altına imza atan oyuncu hakkında bilmedikleriniz… İşte, Duygu Sarışın kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

KIZIL GONCALAR HANDE KİM, GERÇEK ADI NEDİR?

Hande, Levent’in kardeşidir. Suavi’nin kızıdır. Duygu Sarışın’ın dizide oynadığı karakter olan Hande Alkanlı genç tutkulu bir gazetecidir. Fakat bu genç gazeteci babadan yana sorunludur. Liberal görüşe bağlanmış, bu davada babasıyla olan ilişkisinin zedelenmesine göz yummuş, abisi olan Levent’in görüşlerine mesafeli ama yaptıklarına saygılı, insanlarla olan ilişkileri kuvvetli olan bir gazetecidir Hande. Meryem ve Zeynep Hande’ye çok merak ettiği dünyanın kapısını açacaktır.

DUYGU SARIŞIN KİMDİR?

Kızıl Goncalar dizisinde Hande’yi oynayan Duygu Sarışın 24 Kasım 1987’de doğmuştur. 2023 yılı itibari ile 36 yaşına basan oyuncu Dokuz Eylül Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. İzmir Devlet Tiyatrosunda uzun yıllar boyunca görev yapan Duygu Sarışın daha önce İçerde, Ufak Tefek Cinayetler, Kaçak Gelinler gibi yapımlarda rol almıştır.