Kızıl Goncalar Hasna kimdir, hangi dizilerde oynadı, gerçek adı nedir? Selen Öztürk kaç yaşında, nereli?

Kızıl Goncalar Hasna kimdir, gerçek adı nedir sorularının cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kızıl Goncalar oyuncularından olan Selen Öztürk'ün dizileri ve filmleri de merak edilmekte. İşte, Kızıl Goncalar Hasna Güneş kimdir, gerçek adı nedir? Selen Öztürk kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları...

KIZIL GONCALAR HASNA GERÇEK ADI NEDİR?

Sadi Hüdayi’nin eşi ve Feyza’nın annesi olan Hasna Güneş tarikatta hanımanne konumundadır. Kocası Sadi Hüdayi’ye âşık olan, neşeli bir yapıya sahip, kızı Feyza’yı Cüneyd’le baş göz etmek isteyen ve Meryemlerin gelişinden mutlu olan ve doğruca onlardan etkilenip saf tutan bir kadındır. Selen Öztürk, Kızıl Goncalar dizisinde Hasna karakterini oynamakta.

SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?

23 Temmuz 1980 yılında İzmir’de doğmuştur. 2023 yılında 43 yaşına ayak basan güzel ve yetenekli oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Yürek Çıkmazı, Atiye, Azize gibi yapımlarda rol almıştır.

Selen Öztürk Tiyatro Kedi, Tiyatro Oyun Evi, Oyun Atölyesi gibi tiyatrolarda çalıştı.

Filmografisi

Filmler

Aşkları Ege'de Kaldı - 2002

Kukla (Kısa Film) - 2007

Sonsuz - (Hemşire Ayten) - 2009

Çilek - (Ceren) - 2014

Çiçero - 2019

Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - 2019

Baykuş Evi - 2020

Kağıttan Hayatlar - 2021 - (Netflix)

Diziler

Karayılan - (Asiye) - 2007

Bir Varmış Bir Yokmuş - (Sema) - 2008

Muhteşem Yüzyıl - (Gülfem Hatun) - 2011-2014

Benim Adım Gültepe - (Meziyet) - 2014

Serçe Sarayı - (Aliye) - 2015

Hatırla Gönül - (Figen) - 2015

Payitaht Abdülhamid - (Seniha Sultan) - 2017-2019

Azize - (Tuna Alpan) - 2019

Atiye - (Seher Altın) - 2020 - (Netflix)

Çocukluk - (Gülay) - 2020

Misafir - (Nazan) - 2021

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi - (Yeliz) - 2022 - (BluTV)

Yürek Çıkmazı - (Kader) - 2023

Kızıl Goncalar - (Hasna Güneş) - 2023-

Seslendirdiği projeler

Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği - 1988

Sevginin Gücü - 1994

Yüreğinin Sesi - 1995

Yeraltı - 1995

Telefon Kulubesi - 2004

Bobby Long'a Bir Aşk Şarkısı - 2004

Bir Dilim Suç - 2004

Testere II - 2004

Tehlikeli Masumiyet - 2005

Just Friends - 2005

Günah Şehri (Brittany Murphey) - 2005

Aşk ve Gurur - 2005

Testere III (Kerry) - 2006

Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikâyesi - 2006

Sihirli Oyuncakçı - 2007

Waverly Büyücüleri (Harper Finkle) - 2007

Gezgin Pantolon Kardeşliği 2 - 2008

Kara Şövalye - 2008

VOL-İ - 2008

Hanna Montana: The Movie - 2009

Cennetimden Bakarken - 2009

Sucker Punch - 2011

Vikingler Efsanesi: Thor - 2011

İlk Yenilmez: Kaptan Amerika - 2011

San Andreas Fayı (Phoebe) - 2015

Coco (Mamá Imelda) - 2017

The Marvelous Mrs. Maisel (Miriam 'Midge' Maisel) - 2017

Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Okoye) - 2018

Black Panther (Okoye) - 2018

Ralph ve İnternet (Ev-vet) - 2019

Avengers: Endgame (Okoye, Margaret Carter, Peggy Carter) - 2019

Baykuş Evi - 2020

Cruella (Estella/Cruella) - 2021

Varsayalım...? (Okoye) - 2021-günümüz