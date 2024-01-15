Kızıl Goncalar Hasna kimdir, hangi dizilerde oynadı, gerçek adı nedir? Selen Öztürk kaç yaşında, nereli?
Ekranlara ilk kez 18 Aralık 2023 tarihinde gelen Kızıl Goncalar dizisinde Hasna kimdir? İlk bölümünden itibaren izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Kızıl Goncalar dizisinin oyuncularından olan Hasna Güneş karakterini oynayan Selen Öztürk kaç yaşında, nereli? Selen Öztürk'ün rol aldığı diziler neler? İşte, dizileri ve filmleri...
Kızıl Goncalar Hasna kimdir, gerçek adı nedir sorularının cevabı merak edilen konular arasında yer alıyor. Kızıl Goncalar oyuncularından olan Selen Öztürk'ün dizileri ve filmleri de merak edilmekte. İşte, Kızıl Goncalar Hasna Güneş kimdir, gerçek adı nedir? Selen Öztürk kaç yaşında, nereli? sorularının cevapları...
KIZIL GONCALAR HASNA GERÇEK ADI NEDİR?
Sadi Hüdayi’nin eşi ve Feyza’nın annesi olan Hasna Güneş tarikatta hanımanne konumundadır. Kocası Sadi Hüdayi’ye âşık olan, neşeli bir yapıya sahip, kızı Feyza’yı Cüneyd’le baş göz etmek isteyen ve Meryemlerin gelişinden mutlu olan ve doğruca onlardan etkilenip saf tutan bir kadındır. Selen Öztürk, Kızıl Goncalar dizisinde Hasna karakterini oynamakta.
SELEN ÖZTÜRK KİMDİR?
23 Temmuz 1980 yılında İzmir’de doğmuştur. 2023 yılında 43 yaşına ayak basan güzel ve yetenekli oyuncu Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. Daha önce Yürek Çıkmazı, Atiye, Azize gibi yapımlarda rol almıştır.
Selen Öztürk Tiyatro Kedi, Tiyatro Oyun Evi, Oyun Atölyesi gibi tiyatrolarda çalıştı.
Filmografisi
Filmler
Aşkları Ege'de Kaldı - 2002
Kukla (Kısa Film) - 2007
Sonsuz - (Hemşire Ayten) - 2009
Çilek - (Ceren) - 2014
Çiçero - 2019
Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu - 2019
Baykuş Evi - 2020
Kağıttan Hayatlar - 2021 - (Netflix)
Diziler
Karayılan - (Asiye) - 2007
Bir Varmış Bir Yokmuş - (Sema) - 2008
Muhteşem Yüzyıl - (Gülfem Hatun) - 2011-2014
Benim Adım Gültepe - (Meziyet) - 2014
Serçe Sarayı - (Aliye) - 2015
Hatırla Gönül - (Figen) - 2015
Payitaht Abdülhamid - (Seniha Sultan) - 2017-2019
Azize - (Tuna Alpan) - 2019
Atiye - (Seher Altın) - 2020 - (Netflix)
Çocukluk - (Gülay) - 2020
Misafir - (Nazan) - 2021
Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi - (Yeliz) - 2022 - (BluTV)
Yürek Çıkmazı - (Kader) - 2023
Kızıl Goncalar - (Hasna Güneş) - 2023-
Seslendirdiği projeler
Varolmanın Dayanılmaz Hafifliği - 1988
Sevginin Gücü - 1994
Yüreğinin Sesi - 1995
Yeraltı - 1995
Telefon Kulubesi - 2004
Bobby Long'a Bir Aşk Şarkısı - 2004
Bir Dilim Suç - 2004
Testere II - 2004
Tehlikeli Masumiyet - 2005
Just Friends - 2005
Günah Şehri (Brittany Murphey) - 2005
Aşk ve Gurur - 2005
Testere III (Kerry) - 2006
Bilek Kesenler: Bir Aşk Hikâyesi - 2006
Sihirli Oyuncakçı - 2007
Waverly Büyücüleri (Harper Finkle) - 2007
Gezgin Pantolon Kardeşliği 2 - 2008
Kara Şövalye - 2008
VOL-İ - 2008
Hanna Montana: The Movie - 2009
Cennetimden Bakarken - 2009
Sucker Punch - 2011
Vikingler Efsanesi: Thor - 2011
İlk Yenilmez: Kaptan Amerika - 2011
San Andreas Fayı (Phoebe) - 2015
Coco (Mamá Imelda) - 2017
The Marvelous Mrs. Maisel (Miriam 'Midge' Maisel) - 2017
Yenilmezler: Sonsuzluk Savaşı (Okoye) - 2018
Black Panther (Okoye) - 2018
Ralph ve İnternet (Ev-vet) - 2019
Avengers: Endgame (Okoye, Margaret Carter, Peggy Carter) - 2019
Baykuş Evi - 2020
Cruella (Estella/Cruella) - 2021
Varsayalım...? (Okoye) - 2021-günümüz