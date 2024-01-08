Kızıl Goncalar Sadi Hüdayi kim, gerçek adı nedir? Erkan Avcı kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

08 Ocak 2024 15:10 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:12

Kızıl Goncalar Sadi kim, gerçek adı nedir sorularının cevabı merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Kızıl Goncalar oyuncularından olan Erkan Avcı’nın yer aldığı projeler arasında sonuncu olan ve izleyiciyi televizyon karşısında kilitleyen dizideki karakteriyle harika işlerin altına imza atan oyuncu hakkında bilmedikleriniz… İşte, Erkan Avcı kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

KIZIL GONCALAR SADİ HÜDAYİ GÜNEŞ'İN GERÇEK ADI NEDİR?

Fox Tv’nin 18 Aralık 2023 tarihinde ilk bölümüyle izleyiciyi ekran karşısına kilitleyen Kızıl Goncalar dizisinin oyuncularından olan dizideki ismiyle Sadi Hüdayi Güneş (Erkan Avcı) hakkında merak edilenler haberimizde. Sadi Hüdayi, tarikatın sözcüsüdür. Posta oturması beklenen vârisidir. Eşi Hasna’nın aşkıdır Sadi Hüdayi Güneş. Feyza’nın babasıdır. Sadi Hüdayi’nin hem sevdiği hem de yeri gelince gözünden kıskandığı yeğeni Cüneyd’i kollamak en büyük önceliğidir.

ERKAN AVCI KİMDİR?

Erkan Avcı, Çukur dizisinde rol aldığı Çeto karakteri ile tanınan 1 Ocak 1982’de Diyarbakır’da doğmuştur. 2023 yılı itibari ile 41 yaşında olan yetenekli oyuncu Mimar Sinan Üniversitesinden mezun olmuştur. Daha önce Karadayı, Kuruluş Osman, Şampiyon gibi yapımlarda rol almıştır.