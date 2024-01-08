Kızıl Goncalar Suavi kim, gerçek adı nedir? Erkan Avcı kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

08 Ocak 2024 15:53 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 15:54

Kızıl Goncalar Suavi kim, gerçek adı nedir sorularının cevabı merak edilen konulardan biri olarak karşımıza çıkmakta. Kızıl Goncalar oyuncularından olan Şerif Erol'un yer aldığı projeler arasında sonuncu olan ve izleyiciyi televizyon karşısında kilitleyen dizideki karakteriyle harika işlerin altına imza atan oyuncu hakkında bilmedikleriniz… Şerif Erol kaç yaşında, dizileri ve filmleri neler?

KIZIL GONCALAR SUAVİ'NİN GERÇEK ADI NEDİR?

28 Şubat döneminin etkin akademisyenlerindendir. Emekli olmadan önce huzurlu bir emeklilik hayal ederken, amansız bir hastalığa yenik düşmüştür. Levent ve Hande’nin babası olan Suavi Meryem ve Zeynep’le yaşayacağı büyük değişimi, onu hem ailesiyle ve geçmişiyle hesaplaşmaya itecek hem de hayatının bundan sonrasıyla ilgili kararlar vermek üzere zorlayacaktır.

ŞERİF EROL KİMDİR?

Şerif Erol 8 Ekim 1963 yılında İzmir’de doğmuştur. 2023 yılında 60 yaşına giren başarılı oyuncu Boğaziçi Üniversitesi Oyuncuları arasında yer almıştır. Son olarak Kerem Bursin’li Ya Çok Seversen dizisinde İlter Evcili karakterine hayat veren Şerif Erol daha önce Yargı, Camdaki Kız, Cezailer gibi yapımlarda rol almıştır.