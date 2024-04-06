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Ramazan Vuslat
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06 Nisan 2024 12:11 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:29

Kızılcık Şerbeti Görkem karakterini Özge Özacar oynuyor

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Görkem karakterinin gerçek adı ve kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birçok izleyici karakteri oynayan Özge Özacar'ın hayatını ve kariyerini de araştırıyor. Ayrıca Görkem karakterinin kaç yaşında olduğu da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Kızılcık Şerbeti Görkem karakterini Özge Özacar oynuyor

Televizyon ekranlarının popüler dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde yaşanan olaylardan sonra Görkem karakteri gündeme geldi. Karakterin kimin tarafından oynandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Görkem karakteri Özge Özacar tarafından oynanıyor. Detaylar, haberimizdedir. 

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteri Özge Özacar tarafından oynanmaktadır.

Kızılcık Şerbeti Görkem karakterini Özge Özacar oynuyor - 1. Resim

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KAÇ YAŞINDA?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde ortaya çıkan bilgilere göre Görkem karakteri 2001 doğumludur. Yani Kızılcık Şerbeti'nde Görkem 23 yaşındadır. Karakteri oynayan Özge Özacar ise 22 Nisan 1995 doğumludur. 

Kızılcık Şerbeti Görkem karakterini Özge Özacar oynuyor - 2. Resim

ÖZGE ÖZACAR HAYATI

Özge Özacar 22 Nisan 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar ilk olarak 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Müge karakterini canlandırmıştır. 

Özge Özacar'ın rol aldığı bazı diziler ise şunlar:

2016 - Oyunbozan

2017 - Lise Devriyesi 

2017-2018 - Meryem 

2019 - Sevgili Geçmiş 

2020-2021 - Kefaret

2022 - Baba

Kaynak: TGRT Haber
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