Kızılcık Şerbeti Görkem karakterini Özge Özacar oynuyor

06 Nisan 2024 12:11 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 12:29

Televizyon ekranlarının popüler dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde yaşanan olaylardan sonra Görkem karakteri gündeme geldi. Karakterin kimin tarafından oynandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Görkem karakteri Özge Özacar tarafından oynanıyor. Detaylar, haberimizdedir.

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KİMDİR?

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteri Özge Özacar tarafından oynanmaktadır.

KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KAÇ YAŞINDA?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde ortaya çıkan bilgilere göre Görkem karakteri 2001 doğumludur. Yani Kızılcık Şerbeti'nde Görkem 23 yaşındadır. Karakteri oynayan Özge Özacar ise 22 Nisan 1995 doğumludur.

ÖZGE ÖZACAR HAYATI

Özge Özacar 22 Nisan 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar ilk olarak 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Müge karakterini canlandırmıştır.

Özge Özacar'ın rol aldığı bazı diziler ise şunlar:

2016 - Oyunbozan

2017 - Lise Devriyesi

2017-2018 - Meryem

2019 - Sevgili Geçmiş

2020-2021 - Kefaret

2022 - Baba