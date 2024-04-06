Kızılcık Şerbeti Görkem karakterini Özge Özacar oynuyor
Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin Görkem karakterinin gerçek adı ve kim olduğu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Birçok izleyici karakteri oynayan Özge Özacar'ın hayatını ve kariyerini de araştırıyor. Ayrıca Görkem karakterinin kaç yaşında olduğu da arama motorlarında sorgulanıyor. İşte, detaylar...
Televizyon ekranlarının popüler dizilerinden olan Kızılcık Şerbeti'nin son bölümlerinde yaşanan olaylardan sonra Görkem karakteri gündeme geldi. Karakterin kimin tarafından oynandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Görkem karakteri Özge Özacar tarafından oynanıyor. Detaylar, haberimizdedir.
KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KİMDİR?
Kızılcık Şerbeti'nde Görkem karakteri Özge Özacar tarafından oynanmaktadır.
KIZILCIK ŞERBETİ GÖRKEM KAÇ YAŞINDA?
Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde ortaya çıkan bilgilere göre Görkem karakteri 2001 doğumludur. Yani Kızılcık Şerbeti'nde Görkem 23 yaşındadır. Karakteri oynayan Özge Özacar ise 22 Nisan 1995 doğumludur.
ÖZGE ÖZACAR HAYATI
Özge Özacar 22 Nisan 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra oyunculuk eğitimi aldı. İngilizce ve Fransızca bilen Özacar ilk olarak 2015 yılında Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide Müge karakterini canlandırmıştır.
Özge Özacar'ın rol aldığı bazı diziler ise şunlar:
2016 - Oyunbozan
2017 - Lise Devriyesi
2017-2018 - Meryem
2019 - Sevgili Geçmiş
2020-2021 - Kefaret
2022 - Baba