Kızılcık Şerbeti Nilay karakterini Feyza Civelek oynuyor

10 Nisan 2024 20:23 - Güncelleme : 10 Nisan 2024 20:39

Kızılcık Şerbeti'nin oyuncu ekibinin Cannes'e gitmesinin ardından gündeme gelen Feyza Civelek'in hayatı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Dizide Nilay karakterini canlandıran oyuncu hakkında kaç yaşında, nereli ve hastalığı nedir gibi soruların cevapları araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

FEYZA CİVELEK KİDMİR?

Feyza Civelek 28 Nisan 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Oyunculuğa 2009 yılında Acemi Cadı dizisi ile başladı. Ünlü oyuncu daha sonra, Kavak Yelleri, Adını Feriha Koydum Emir'in Yolu ve Güllerin Savaşı gibi yapımlarda rol alarak adını duyurmayı başardı. Sol Yanım ve Bir Umut Yeter adlı dizide de rol alan ünlü isim günümüzde ise Kızılcık Şerbeti dizisinde Nilay karakterini canlandırmaktadır.

FEYZA CİVELEK'İN HASTALIĞI NEDİR?

Ünlü oyuncu katıldığı bir programda üzüntünden dolayı sedef hastası ve saçkıran olduğunu belirtmiştir.