Kızılcık Şerbeti Pembe merdivenlerden yuvarlandı

24 Mart 2024 09:42 - Güncelleme : 24 Mart 2024 11:31

Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde Pembe karakterinin sağlık durumu merak ediliyor. Dizinin son bölümünde yaşanan kazanın ardından karakterin hayati durumu araştırılıyor. Detaylar haberimizde...

KIZILCIK ŞERBETİ PEMBE ÖLDÜ MÜ?

Başrollerini Barış Kılıç, Evrim Alasya ve Ahmet Mümtaz Taylan'ın paylaştığı dizinin son bölümünde büyük bir kaza gerçekleşti. Alev ve Pembe karakterleri aynı evde yaşamaya başladı. İkilinin aynı evde yaşamasından dolayı ortaya çıkan tartışmada Pembe merdivenlerden düşerek yuvarlandı. Yere yığılan karakterin akıbeti ise belirsiz kaldı. Dizinin bir sonraki bölümünde karakterin sağlık durumu belli olacak.

KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü 29 Mart Cuma günü yayınlanacak.