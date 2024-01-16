16 Ocak 2024 15:45 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:46

Başrollerinde Barış Kılıç, Evrim Alasya, Settar Tanrıöğen, Sıla Türkoğlu gibi sevilen oyuncuların yer aldığı Kızılcık Şerbeti dizisi, izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Dizinin 47. bölüm fragmanı, dizi tutkunlarını heyecanlandırdı. Yayınlanan fragman, gelecek bölümde neler yaşanacağını merakla bekleyenleri meraklandırdı. Yeni bölüm için geri sayım başladı! Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 47. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

YENİ BÖLÜM FRAGMANI ŞOK ETTİ

Cuma akşamları saat 20.00'de Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisi, 47. bölümüyle 19 Ocak Cuma günü izleyicilerle buluşacak. Heyecanla beklenen yeni bölüm, dizinin sadık izleyicilerini ekran başına kilitleyecek. Diziseverler, bu tarihi not alsın; Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümü kaçırılmayacak anlar sunacak.

MUSTAFA KARAKTERİ BEKLENMEDİK BİR ŞEY YAŞAYACAK

Gold Film'in yapımcılığını üstlendiği, Faruk Turgut'un yapımcılığını yaptığı Kızılcık Şerbeti dizisinin 47. bölüm fragmanı, izleyicileri şok etti. Mustafa'nın çocuk sahibi olma hayali, beklenmedik bir gerçekle sarsılıyor. Çocuk sahibi olamayacağını öğrenen Mustafa, zaten bir oğlu olduğu için ne yapacağı merak konusu oldu. Fragman, sevilen karakterin yaşadığı şok edici anları ekrana taşıdı.