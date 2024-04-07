Kızılcık Şerbeti'nde Begüm karakterini Hatice Deniz oynuyor

07 Nisan 2024 13:08 - Güncelleme : 07 Nisan 2024 13:20

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Show TV ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti'nde Sevilay'ın kızı Begüm'ün kim tarafından oynandığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Begüm karakterini dizide Hatice Deniz oynuyor. Detaylar haberimizdedir.

KIZILCIK ŞERBETİ BEGÜM KİMDİR?

Dizinin senaryosuna yeni dahil olan Begüm karakteri Özlem Çakar Yalçınkaya tarafından canlandırılan Sevilay'ın kızıdır. Begüm karakterini dizide Hatice Deniz oynamaktadır.

HATİCE DENİZ KİMDİR?

Hatice Deniz 2022 yılında ilk olarak 'Gibi' dizisinde 'Selda' karakterini oynamıştır. Daha sonra Aldatmak dizisinde 'Lara' karakterini oynayan oyuncu 2024 yılında ise Korkma Ben Yanındayım adlı dizide rol almıştır. Ayrıca Hatice Deniz Netflix platformunda yayınlanan 'Adsız Aşıklar' dizisinde de oyunculuk yapmıştır.