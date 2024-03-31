KONDA kimin? Konda araştırma şirketi sahibi kim?

31 Mart 2024 17:10 - Güncelleme : 31 Mart 2024 17:12

Türkiye’de seçim heyecanı devam ederken KONDA araştırma şirketinin kime ait olduğu araştırılanlar arasında yer aldı. Vatandaşların gündeminde yer alan şirket ile ilgili bilgiler…

KONDA KİMİN?

KONDA araştırma ve danışmanlık veren anonim bir şirkettir. 1986 senesinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Tarhan Erdem kurulmuştur. 2010 Mart ayından beri 1.800 ile 3.600 kişi arasında gerçekleşen anketlerden oluşan 'barometreler' hazırlamıştır.

TARHAN ERDEM KİMDİR?

1993 senesinde Kurucaşile’de dünyaya gelmiştir. İlkokul eğitimini Bartın’da tamamladı. Ortaokul ve lise eğitimlerini ise Yozgat ve Kayseri Liselerinde bitirmiştir. 1958 senesinde İTÜ İnşaat Fakültesi’nde eğitim aldı. Evli ve 2 çocuk sahibidir.