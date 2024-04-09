Konya Beyşehir ve Seydişehir'de bayram namazı 06.55'te, Akşehir'de 06.56'da kılınacak

09 Nisan 2024 19:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 15:00

Mübarek Ramazan ayının bitmesi ile birlikte Ramazan Bayramı Müslüman alemine büyük bir neşe ile karşılandı. Ramazan Bayramı'nda bayram namazının Konya'nın Beyşehir, Seydişehir ve Akşehir ilçelerinde ne zaman kutlanacağı ise vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşte, detaylar...

KONYA'NIN BEYŞEHİR, SEYDİŞEHİR VE AKŞEHİR'DE BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Konya'nın Beyşehir, Seydişehir, ilçelerinde bayram namazı saat 06.55'te, Akşehir ilçesinde ise 06.56'da kılınacak.

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazında ilk önce "Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama" diyerek niyet etmek gerekiyor. Daha sonra namaza durulur ve "Sübhaneke" okunur. "Sübhaneke" okuduktan sonra eller üç defa tekbir getirerek kulaklara kaldırılıp, birince ve ikincisinde bağlanmaz, yan tarafa bırakılır. Üçüncüsünde ise eller göbek altına bağlanır. İmam ilk önce Fatiha ve bir sure okur. Daha sonra hep beraber rükuya gidilir.

İkinci rekatta ise imam ilk önce yine Fatiha ve bir sure okur. daha sonra iki el üç defa tekbir getirerek kaldırılır. Üçüncüde de yanlara bırakılır. dördüncü tekbirde ise kulaklara kaldırılmadan rükuya gidilir.