KONYA FENER ALAYI NE ZAMAN, HANGİ GÜN? Konya Şivlilik kutlamaları 2024 ne zaman başlayacak, nerede? Şivlilik nedir? 

09 Ocak 2024 09:55 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 09:56

Konya Fener Alayı ne zaman, sorusu gündemin araştırılan başlıklarından biri olarak karşımıza çıkmakta. Konya’da merakla beklenen Fener Alayı ve Şivlilik günleri etkinleri için geri sayım başladı. Merakla beklenen Fener Alayı 2023 yılında Ecdat Parkı’nda düzenlenmişti. Fener Alayı 2024 yılında ne zaman ve nerede kutlanacak? Şivlilik kutlamaları ne zaman?

KONYA FENER ALAYI NE ZAMAN?

Konya Fener Alayı geçtiğimiz yıl Ecdat Parkı’nda gerçekleştirilmişti. Bu yıl ise daha geniş bir alana sahip Stadyum otoparkında düzenlenecek. 2024 Konya Fener Alayı, 10 Ocak akşamı 19.00-23.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek. Fener Alayında eğlenceli şovlar ve oyun alanlarının yanında ücretsiz dilek fenerleri dağıtılacak. Etkinlik girişi ise ücretsiz.

KONYA ŞİVLİLİK KUTLAMALARI NEDİR?

Konya’da uzun yıllardır sürdürülen Şivlilik geleneği, Regaip kandilinden bir gün önceki gece başlar. Şivlilik geleneğinde üç ayların başlangıcını kutlanır. Üç ayların başlangıcı Regaip Kandili’nin sabahında çocuklar kapı kapı dolaşarak şeker toplar. Bu etkinliğe şivlilik denir.

10 Ocak akşamı Stadyum otoparkında Fener Alayı ile başlayan kutlama, 11 Ocak günü çocukların şeker toplaması ile devam edecek.

Şivlilik aynı zamanda çocukların topladığı şekere verilen addır. Şeker toplayan çocuklar akşam namazından sonra aileleriyle beraber sokaklara çıkar ve uygun bir alanda yakılan ateşin başında kutlamalar devam eder.

ŞİVLİLİK ETKİNLİKLERİ NE KADAR SÜRECEK?

Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuk Belediyesi’nin planladığı etkinlikler 5 gün boyunca devam edecek.