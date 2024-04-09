Konya Ilgın'da bayram namazı 06.54'te, Çumra'da ise 06.51'de kılınacak

09 Nisan 2024 20:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 16:17

Ramazan Bayramı'nın gelmesi ile birlikte vatandaşlar bayram namazının saatini merak etmeye başladı. Konya'nın Ilgın ve Çumra ilçelerinde yaşayan vatandaşlar bayram namazının saat kaçta olduğunu araştırıyor. Detaylar haberimizdedir.

KONYA ILGIN VE ÇUMRA'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Konya'nın Ilgın ilçesinde bayram namazı saat 06.54'te kılınırken Çumra'da 06.51'de kılınacak.

BAYRAM NAMAZINA GEÇ YETİŞEN NE YAPAR?

Bayram namazına geç yetişenler diğer namazlarda olduğu gibi imam selam verince, kalkıp kılmadığı rekatları tamamlar.

Eğer bayram namazının ikinci rekatında yetiştiyse imam selam verince kalkıp "Sübhaneke" okur ve üç defa tekbir getirerek ellerini kulaklarına kaldırır. Birinci ve ikincisinde yana bırakırken üçüncüsünde göbek altına bağlar. Fatiha ve bir süre okuduktan sonra rüku ve secdeleri yapıp oturur ve namazını tamamlar.