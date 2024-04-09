Konya Selçuk, Karatay, Meram'da bayram namazı saat 06.52'de kılınacak

09 Nisan 2024 18:00 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 17:00

Ramazan Bayramı Müslüman aleminde büyük bir neşe ile karşılanırken bayram namazı saatleri ise merak konusu oldu. Vatandaşlar Konya'nın Selçuk, Karatay ve Meram ilçelerinde bayram namazının kaçta olacağını araştırıyor. İşte detaylar...

KONYA SELÇUK, KARATAY VE MERAM'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK?

Konya'nın Selçuk, Karatay ve Meram ilçelerinde bayram namazı 06.52'de kılınacak. İki rekat bayram namazı kılmak, işrak vaktinde erkeklere vaciptir. Bayram namazı cemaat ile kılınan namazlardandır, yalnız kılınmaz.

RAMAZAN BAYRAMI'NDA BAYRAM NAMAZINDAN ÖNCE NE YAPILIR?

Ramazan Bayramı'nda bayram namazından önce hurma veya tatlı şeker yemek, gusül etmek, misvak kullanmak, yolda yavaşça tekbir okumak ve en iyi elbiseleri giymek müstehap kabul edilir.