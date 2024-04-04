Köprü ve otoyollar bayramda ücretsiz olacak

04 Nisan 2024 21:01 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 21:02

Ramazan Bayramı yaklaşırken, vatandaşlar köprü ve otoyollarda ücretsiz geçişin olup olmayacağını merak ediyor. Bu yıl da geçmiş yıllarda olduğu gibi, bayram boyunca köprü ve otoyolların ücretsiz olup olmayacağı tartışma konusu oldu. Ancak Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nun yaptığı açıklama, bu konudaki merakları sona erdirdi.

KÖPRÜ VE OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ 2024?

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bayram süresince karayollarında alınan önlemleri ve köprü ile otoyollarda uygulanacak ücretsiz geçiş kararını duyurdu. Buna göre, Ramazan Bayramı boyunca köprü ve otoyollar 9 gün boyunca ücretsiz olacak.

ULAŞTIRMA BAKANI'NDAN MÜJDELİ HABER

Ulaştırma Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yapmış olduğu açıklamada, bayram süresince köprü ve otoyolların ücretsiz olacağını belirtti. Bu kararla beraber, vatandaşlar bayram boyunca seyahatlerinde ekonomik olarak rahatlayacaklar.

YAVUZ SULTAN SELİM 3. KÖPRÜ ÜCRETLİ Mİ? OSMANGAZİ KÖPRÜSÜ ÜCRETLİ Mİ?

Bu köprüler için henüz bir 'ücretsiz' duyurusu yapılmadı.