KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖSYM tercih sonucu sorgulama ekranı

08 Ocak 2024 14:52 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 14:51

KPSS 2023/2 tercih sonuçları ÖSYM tarafından duyurulacak. Tercih işlemlerinin sonlanmasının ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 20-27 Aralık tarihleri arasında alınan KPSS 2023/2 tercih işlemleri için sonuçlar merak ediliyor. Peki, KPSS 2023/2 tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

KPSS 2023/2 TERCİH SONUCU SORGULAMA EKRANI

KPSS-2022/2: Bazı Kurum ve Kuruluşların Kadro ve Pozisyonlarına 2. Yerleştirme tercih kılavuzu ÖSYM üzerinden yayınlandı ve adaylar, tercih işlemlerini gerçekleştirdi.

KPSS tercih işlemleri 20 Aralık’ta başladı ve 27 Aralık 2023 tarihinde son buldu. Ortaöğretim, ön lisan ve lisans puan türünde gerçekleştirilen KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları için nefesler tutuldu. Tercih sonuçları sorgulama ekranı haberimizde…

ÖSYM SONUÇ EKRANI

Yerleştirme sonucunuzu öğrenmek için https://sonuc.osym.gov.tr/ linkinden kimlik numaranızı ve şifrenizi girmeniz yeterli olacaktır. KPSS 2023/2 yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından tercih dönemi bittikten 10 gün sonra açıklanacağı öngörülüyor.