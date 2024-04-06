Kredi kartı faiz oranı %4,25'e yükseltildi

06 Nisan 2024 01:00 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 01:09

Kredi kartı kullanıcılarını ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, kredi kartı aylık azami akdi faiz oranı %4,25'e yükseltildi. İşte detaylar...

KREDİ KARTI FAİZ ORANI YÜKSELTİLDİ

6 Nisan tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan kararla, Kredi Kartı İşlemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranları Hakkında Tebliğ'de değişiklik yapıldı. Kredi kartı işlemlerinde nakit çekim veya kullanım işlemleri hariç uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı %4,25'e çıkarıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararla kredi kartı aylık azami akdi faiz oranlarında düzenlemeye gidilmesi ile kredi kartı borcu olanlar için faiz maliyeti artış gösterip göstermeyeceği merak konusu oldu.