06 Nisan 2024 09:37 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 09:52

Başrollerinde Gökhan Alkan, Sevda Erginci ve Başak Gümülcinelioğlu'nun yer aldığı Kül Masalı dizisinin final yapacağı iddia ediliyor. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kül Masalı 10'uncu bölümüyle final yapacak. İşte, detaylar...

KÜL MASALI FİNAL Mİ YAPACAK?

TRT ekranlarının sevilen dizisi Kül Masalı'nın bu hafta 7. bölümü yayınlanmıştı. Ancak kanal dizinin 10. bölümde final yapmasına karar verdi.

Dizinin yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu ve oyuncu kadrosunda Hülya Darcan, Ushan Çakır, Özgür Çevik, Gizem Kala, Gizem Güneş gibi isimler yer alıyordu.

KÜL MASALI NE ZAMAN FİNAL YAPACAK?

Kül Masalı dizisi 10. bölümüyle final yapacak. Dizinin 4 Nisan Perşembe günü 7. bölümü yayınlandı.