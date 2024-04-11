Kül Masalı dizisi 11 Haziran bu akşam bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak
TRT1 ekranlarında yayınlanan Kül Masalı dizisi bu akşam var mı, yok mu sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünün 11 Haziran akşamı neden olmadığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar...
TRT1 ekranlarında yayınlanan ve 10. bölümünün ardından final yapacak olan Kül Masalı dizisinin bu akşam olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 8. bölümü yayınlanacak olan dizinin neden 11 Haziran'da olmadığı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...
KÜL MASALI BU AKŞAM YOK MU?
Ramazan Bayramı nedeniyle birçok dizi ara verdi. Bu diziler arasında Kül Masalı da yer aldı. Dizinin 8. bölümü 11 Haziran Perşembe akşamı yayınlanmayacak.
KÜL MASALI 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?
Kül Masalı'nın 8. bölümü 18 Haziran tarihinde TRT1 ekranlarında yayınlanacak.
TRT1 11 HAZİRAN YAYIN AKIŞI
05.50 - İncir Ağacı
07.30 - Benim Adım Melek
10.30 - Alışan İle Hayata Gülümse
13.15 - Kod Adı Kırlangıç
17.45 - Lingo Türkiye Bayram Özel
19.00 - Ana Haber
19.55 - İddiaların Aksine
20.00 - Lingo Türkiye Bayram Özel
21.40 - Bandırma Füze Kulübü
23.45 - Kara Ağaç Destanı