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11 Nisan 2024 16:50 - Güncelleme : 11 Nisan 2024 16:58

Kül Masalı dizisi 11 Haziran bu akşam bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak

TRT1 ekranlarında yayınlanan Kül Masalı dizisi bu akşam var mı, yok mu sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünün 11 Haziran akşamı neden olmadığı da araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, detaylar...

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber
Kül Masalı dizisi 11 Haziran bu akşam bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve 10. bölümünün ardından final yapacak olan Kül Masalı dizisinin bu akşam olup olmadığı izleyiciler tarafından araştırılıyor. 8. bölümü yayınlanacak olan dizinin neden 11 Haziran'da olmadığı da merak ediliyor. Detaylar, haberimizde...

KÜL MASALI BU AKŞAM YOK MU?

Ramazan Bayramı nedeniyle birçok dizi ara verdi. Bu diziler arasında Kül Masalı da yer aldı. Dizinin 8. bölümü 11 Haziran Perşembe akşamı yayınlanmayacak. 

Kül Masalı dizisi 11 Haziran bu akşam bayram tatili nedeniyle yayınlanmayacak - 1. Resim

KÜL MASALI 8. BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Kül Masalı'nın 8. bölümü 18 Haziran tarihinde TRT1 ekranlarında yayınlanacak. 

TRT1 11 HAZİRAN YAYIN AKIŞI

05.50 - İncir Ağacı

07.30 - Benim Adım Melek

10.30 - Alışan İle Hayata Gülümse

13.15 - Kod Adı Kırlangıç

17.45 - Lingo Türkiye Bayram Özel

19.00 - Ana Haber

19.55 - İddiaların Aksine

20.00 - Lingo Türkiye Bayram Özel

21.40 - Bandırma Füze Kulübü

23.45 - Kara Ağaç Destanı

Kaynak: TGRT Haber
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